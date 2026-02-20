Maribor proglasio izvanredno stanje: Pao obilan snijeg, deseci tisuća ostali bez struje....

Na širem području Maribora proglašeno je izvanredno stanje zbog obilnih snježnih padalina, iznimno gustog i mokrog snijega te nestanaka struje, javlja 24ur.com.

Oko 40.000 kupaca Elektra Maribor ostalo je bez struje već jutros, a poremećena je i opskrba pitkom vodom na cijelom području mariborskog javnog vodovoda. Snijeg uzrokuje probleme i u autobusnom, željezničkom i cestovnom prometu. Zbog velike količine gustog i mokrog snijega postoji povećan rizik od loma grana, pa se građane upozorava da se ne zadržavaju na zelenim površinama.

Foto: Marko Vanosek/PIXSELL/F.A. BOBO

"Zbog zahtjevnih vremenskih uvjeta, otežanog pristupa pojedinim lokacijama i istovremenih nestanaka struje, otklanjanje posljedica može ponegdje potrajati dulje. Prioritet svih ekipa je osiguranje sigurnosti ljudi i stabilnosti ključnih komunalnih sustava", priopćilo je JHMB.

Ekstremna situacija

"Situacija na terenu je ekstremna, izvanredna i moram reći da smo aktivirali plan zaštite i spašavanja. Sve naše ekipe su spremne, u suradnji s civilnom zaštitom i vatrogascima. Obavijestili smo i regionalni centar za obavještavanje. Cilj nam je što prije osigurati opskrbu električnom energijom“, rekla je Vogrinec Burgar. Regionalnom centru je predloženo da proglasi izvanredno stanje za to područje.

Unatoč tome što sve ekipe, u suradnji s vatrogascima i civilnom zaštitom, čine sve što je u njihovoj moći kako bi kvarove što prije otklonili, zbog velikog broja kvarova i otežanog pristupa terenu, Burger upozorava da ne mogu jamčiti da će se danas sve popraviti.

Foto: Marko Vanosek/PIXSELL/F.A. BOBO

"Zato i s civilnom zaštitom tražimo načine u vezi s generatorima i drugim rješenjima koja bi korisnicima omogućila da prebrode ovo vrijeme“, objasnila je.

Zbog nestanka struje postoje problemi u vrtićima, školama i knjižnicama u Mariboru i okolici, a otkazani su svi programi u mariborskoj Ledenoj areni.

Vatrogasci proglasili uzbunu

Aleksandar Brunček, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva (PGD) Bistrica na Dravi, vatrogasci su s intervencijama započeli oko 5 sati ujutro. "Situacija je vrlo zahtjevna, proglasili smo širu uzbunu“, rekao je. Uglavnom uklanjaju slomljena stabla, čiste ceste i spašavaju vozila zaglavljena u snijegu. Zbog nestanka struje ujutro je izbio manji požar u jednoj od tvrtki u Rušama. Brunček procjenjuje da će tijekom cijelog dana imati puno posla na terenu.

Zbog povećanog broja intervencija, pri Vatrogasnoj postrojbi Maribor formiran je vatrogasni stožer te je aktivirano 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz dvije pune smjene profesionalnih vatrogasaca u Općini Maribor. To znači da se više ne radi o izoliranom incidentu, već o većoj izvanrednoj situaciji na širem području.

Prema riječima zapovjednika Vatrogasne brigade Maribor, Primoža Osojnika, trenutno bilježe oko 90 intervencija, a stalno pristižu nove. "Uglavnom se radi o padu drveća na dalekovode, ceste, automobile ili zgrade, bilo je i nekih proklizavanja i prometnih nesreća“, objasnio je za STA .

Voditelj mariborskog regionalnog informacijskog centra Dejan Kosi za STA je rekao da od ranog jutra primaju pozive za pomoć iz Maribora i šire okolice. "Situacija je kaotična, imamo više od 150 intervencija, uključeno je 15 općina“, rekao je.

Operater javnog vodovoda, Mariborski vodovod, također je ujutro obavijestio korisnike da je zbog nestanka struje poremećena i opskrba pitkom vodom na cijelom području sustava.

U nizinama Celja i Koruške također je palo između dva i oko 10 centimetara snijega, a na višim nadmorskim visinama više od 20 centimetara. Zbog težine snijega i srušenog drveća, opskrba električnom energijom prekinuta je u određenim dijelovima distribucijske mreže Elektro Celje.