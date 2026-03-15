Mladi Talijan trijumfirao pa priznao: 'U posljednjem krugu nisam mogao disati od straha!'

Mercedesov vozač Kimi Antonelli doživio je trenutak iz snova u Šangaju, gdje je osvojio svoju prvu pobjedu u Formuli 1, a emocije su ga gotovo nadvladale na samom kraju utrke. Mladi Talijan, koji je jučer postao najmlađi polesitter u povijesti F1, izašao je kao pobjednik iz napete borbe Mercedesa i Ferrarija, potvrdivši svoj iznimni talent i hladnokrvnost pod pritiskom.

Utrka na Shanghai International Circuitu bila je puna izazova. Ferrarijevi vozači, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, krenuli su snažno i na trenutak preuzeli inicijativu, no Antonelli je brzo pokazao prednost Mercedesa u drugoj polovici utrke, pogotovo kada su gume počele gubiti performanse. Njegov timski kolega George Russell morao je prvo proći kroz izazovnu borbu s Ferrarijima prije nego što je mogao pritisnuti prema samom vrhu, dok je Antonelli mirno upravljao svojim bolidom i na kraju osvojio pobjedu s pet sekundi prednosti.

Mladi vozač nije skrivao emocije nakon dolaska u cilj. "Ne znam što da kažem. Gotovo da plačem, ali hvala mom timu što mi je omogućio da ostvarim ovaj san," priznao je 19-godišnjak dok su mu suze klizile niz lice. "Prekjučer sam rekao da želim vratiti Italiju na vrh, i uspjeli smo danas."

Utrka nije prošla bez dramatičnih trenutaka. Antonelli je pred kraj zaključao gume na jednom zavoju i morao je proći ravno, što ga je nakratko usporilo i donijelo nekoliko izgubljenih sekundi u odnosu na Russella. No, iskustvo njegovih inženjera i zrelost u vožnji omogućili su mu da zadrži smirenost i dovede bolid do cilja. "Pri kraju sam si gotovo izazvao infarkt s tim flat spotom, ali utrka je bila sjajna. Početak je bio težak, možda sam previše prostora dao Ferrariju, ali ritam u drugom dijelu bio je odličan i uspjeli smo doći do pobjede," komentirao je Antonelli.

Russell je također podijelio radost mladog kolege, ističući koliko je poseban trenutak osvojiti prvu pobjedu u karijeri. "Ogromne čestitke Kimiju. Prva pobjeda je uvijek nešto posebno, a on je ove godine vozio izvanredno, posebno ovog vikenda. Drago mi je biti na podiju s njim i s Lewisom [Hamiltonom]. Bilo je napeto, startovi nam nisu bili idealni i Ferrariji su nas pretekli, ali završiti s dva Mercedesa na vrhu je sve što smo mogli poželjeti," rekao je Britanac.

Za Antonellija ovo je tek početak, ali potvrda da je njegova budućnost u Formuli 1 izuzetno svijetla. S ovakvom zrelosti i talentom, mladi Talijan postaje vozač kojeg vrijedi pratiti u svakoj utrci.

POGLEDAJTE VIDEO: Markek: 'Napetost kod Verstappena je očita, jako je nezadovoljan promjenama'