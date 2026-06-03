Zvijezda 'Divljih pčela' o teškim trenucima: Priča Marina Klišmanića i Katarine dirnula mnoge

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' poznaju kao Marka Vukasa, uplovio je u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Katarinom. Svadbena svečanost održana je 22. svibnja u Kaštel Štafiliću, mjestu u kojem je glumac odrastao, a par je važan životni trenutak podijelio s obitelji i bliskim prijateljima. Nakon vjenčanja Marin nije skrivao emocije te je priznao da će taj dan pamtiti po ljubavi, zajedništvu i ljudima koji su ga okruživali.

"Sve je bilo upravo onako kako smo priželjkivali. Da sam zamišljao idealno vjenčanje, teško da bi moglo izgledati ljepše", rekao je za Gloriju, a prenosi RTL.hr.

Posebno emotivan trenutak bio je njihov prvi ples uz Oliverov klasik Ča će mi Copacabana, za koji je koreografiju osmislila njihova prijateljica.

No iza njihove sretne priče krije se i razdoblje puno izazova. Naime, svega nekoliko mjeseci nakon što su započeli vezu, Katarini je dijagnosticiran rak jajnika. Suočena s teškom dijagnozom, razmišljala je o prekidu veze jer nije željela da Marin prolazi kroz još jednu bolnu životnu situaciju, osobito nakon gubitka oca. Ipak, glumac nije ni pomišljao na odlazak.

"Nisam mu zamjerala ni da je odlučio otići, ali ostao je uz mene cijelo vrijeme. Bio je moja najveća podrška i oslonac. Sve što smo prošli još nas je više povezalo, a nedugo nakon što sam završila s kemoterapijom zaprosio me tijekom putovanja u Švicarsku", ispričala je Katarina.

Prosidba nije bila spektakularna ni pomno režirana, već potpuno u Marinovu stilu – spontana i iskrena. Iako su tih dana obilazili impresivne alpske krajolike, glumac je pitanje života postavio u hotelskoj sobi.

"Bio je jako nervozan i zaprosio me sasvim nenametljivo. Već sam večer prije primijetila kutijicu s prstenom pa sam slutila što slijedi, ali upravo zato cijeli taj trenutak pamtim s osmijehom", otkrila je Katarina. Dodala je kako joj je upravo ta jednostavnost cijelu prosidbu učinila još posebnijom jer je savršeno opisivala čovjeka za kojeg se udala. Nakon godina izazova i teških trenutaka, njihova je ljubavna priča dobila sretan nastavak.