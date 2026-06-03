[KVIZ] Koliko dobro poznajete bicikle?

Smatrate li se zaljubljenikom u bicikle? Bilo da jurite gradskim ulicama, osvajate planinske staze ili samo uživate u laganoj vožnji uz rijeku, bicikl je više od prijevoznog sredstva, on je stil života. Ali, koliko dobro poznajete njegovu povijest, tehničke detalje i svijet profesionalnog biciklizma? Znate li tko je izumio prvu gumu na zrak, zašto je majica na Tour de Franceu žuta ili što točno znači BMX?