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SVJETSKI DAN /

[KVIZ] Koliko dobro poznajete bicikle?

[KVIZ] Koliko dobro poznajete bicikle?
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Foto: Shutterstock

Kako se naziva posebna staza s nagnutim zavojima, namijenjena za biciklističke utrke na pisti?

3.6.2026.
17:28
Webcafe.hr
Shutterstock
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Smatrate li se zaljubljenikom u bicikle? Bilo da jurite gradskim ulicama, osvajate planinske staze ili samo uživate u laganoj vožnji uz rijeku, bicikl je više od prijevoznog sredstva, on je stil života. Ali, koliko dobro poznajete njegovu povijest, tehničke detalje i svijet profesionalnog biciklizma? Znate li tko je izumio prvu gumu na zrak, zašto je majica na Tour de Franceu žuta ili što točno znači BMX?

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