Infatino ima moćnog saveznika koji će ga spasiti? 'Učinit će sve što je moguće'

Nakon što je njegov plan o privatizaciji komercijalnih prava Svjetskog prvenstva doživio potpuni fijasko, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino našao se pod ogromnim pritiskom. Dok mu ključni saveznici okreću leđa, spas navodno traži na najmoćnijoj adresi - u Bijeloj kući.

Pobuna nogometnog svijeta

Infantinov prijedlog da proda udio u najvrjednijem natjecanju investitorima, uključujući fond povezan s obitelji Kushner, izazvao je pobunu bez presedana. UEFA je zaprijetila pravnim postupcima, a savezi Europe i Sjeverne Amerike osudili su plan kao "skandalozan čin lošeg upravljanja". Engleski, velški i njemački savez povukli su podršku njegovoj kandidaturi za reizbor 2027., ostavljajući ga u najtežoj poziciji.

'Predsjednik će učiniti sve da mu pomogne'

U jeku krize, britanski The Telegraph objavio je da je američki predsjednik Donald Trump spreman pomoći Infantinu.

"Gianni nam je puno pomogao da organiziramo najbolje Svjetsko prvenstvo ikad. Predsjednik će učiniti sve što je moguće da mu pomogne", izjavio je visoki dužnosnik Trumpove administracije.

Ova podrška temelji se na bliskom odnosu koji je kulminirao dodjelom FIFA-ine nagrade za mir američkom predsjedniku.

Iako su FIFA i State Department demantirali dogovorene sastanke, a neki izvori tvrde da Infantino nije uspio doći do Trumpa, njegova sudbina ovisi o tome hoće li mu podrška iz Afrike i Azije biti dovoljna da preživi pobunu sa Zapada.