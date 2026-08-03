Počinje rat kakav nogomet ne pamti: Evo što planiraju protivnici Giannija Infantina

Tajni plan predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da iza leđa UEFA-e dogovori novo Svjetsko klupsko prvenstvo s promotorima Superlige izazvao je tektonski poremećaj. Suočen s bijesom iz Europe, Infantino je pokrenuo pobunu koja prijeti ne samo urušavanjem njegovog mandata, već i cijepanjem svjetskog nogometa.

"Izdaja iza zatvorenih vrata"

Infantinov projekt uključivao je tajne pregovore s predstavnicima A22, tvrtke koja stoji iza propalog projekta Superlige, te s nekim klubovima iz nekadašnje skupine G14. Cilj je bio stvoriti novo, lukrativno Svjetsko klupsko prvenstvo s 32 sudionika, čime bi FIFA preuzela kontrolu nad klupskim nogometom. Plan je razvijan u potpunoj tajnosti, bez znanja UEFA-e, Europske asocijacije klubova (ECA) i nacionalnih saveza. Ta razina samovolje i pregovora s "neprijateljem" doživljena je kao izravna izdaja, s obzirom na to da se Infantino ranije javno protivio Superligi.

Izlazak iz FIFA-e i "totalni rat"

Europska nogometna federacija (UEFA), predvođena Aleksandrom Čeferinom, preuzela je vodstvo u otporu, a kako navode izvori uglednog The Timesa, sprema se najradikalniji mogući potez: potpuni izlazak iz FIFA-e. To bi značilo da europske reprezentacije i klubovi više ne bi sudjelovali ni u jednom FIFA-inom natjecanju, uključujući i Svjetsko prvenstvo. Takav scenarij stvorio bi paralelni nogometni svijet, s UEFA-om i njezinim saveznicima (vjerojatno CONMEBOL-om) na jednoj strani, te FIFA-om na drugoj. Izvori bliski UEFA-i opisuju situaciju kao pripremu za "totalni rat" u kojem bi nogomet kakvog poznajemo prestao postojati.

Iako je Infantinov tajni plan razotkriven, šteta je vjerojatno nepopravljiva.