Pogledajte koju si je plaću planirao dati čovjek protiv kojeg se okrenuo čitav nogomet.

Iako je službeno odustao od ideje prodaje dijela Svjetskog prvenstva, hajka oko poteza Giannija Infantina ne prestaje te je realna opcija da Švicarac na čelu FIFA-e bude smijenjen.

Naime, kako piše The Times, Infantino je imao u planu da predsjednik novoosnovane komercijalne podružnice FFE (FIFA Forward Enterprise) prima godišnju plaću od 30 milijuna dolara, ne računajući moguće bonuse. Na tu bi poziciju, naravno, sjeo upravo Infantino, tvorac same ideje.

"Nakon 2031. ovdje možemo zaraditi ozbiljan novac", navodno je Infantino poručio jednom suradniku koji ga je potom u šali upitao nije li mu dovoljna sadašnja godišnja zarada, koja se procjenjuje na nekoliko milijuna dolara.

"Ne, govorim o ozbiljnom novcu", navodno je odgovorio predsjednik FIFA-e.

Nogomet ili profit za odabrane?

Podsjetimo, velika objava trebala je stići uoči finala Svjetskog prvenstva u hotelu Waldorf Astoria u New Yorku, kada je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino planirao predstaviti svoj plan o prodaji udjela u natjecanjima FIFA-e privatnim ulagačima, među kojima je i Joshua Kushner, brat zeta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, koji je izazvao buru u regiji nakon pokušaja gradnje resorta u Albaniji.

Kako piše The Athletic, te večeri Infantino je zajedno s američkim predsjednikom bio domaćin događanja u Trump Toweru. Ondje je opisao Svjetsko prvenstvo 2026. kao "najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikada svjedočilo", iako su brojni potezi bili kritizirani.

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Infantinova vladavina činila se nedodirljivom, a izbori koji će se održati u ožujku 2027. trebali su biti samo formalnost. Kako su objasnili strani mediji, podrška afričkih i azijskih zemalja bila je ključna jer je upravo Infantino glavni zagovaratelj ideje proširenja SP-a.

No, uskoro je uslijedio Ikarov pad. Sama objava ideje o prodaji dijela Mundijala izazvala je lavinu reakcija koju nije zaustavila ni odluka da se zaustavi projekt FIFA Forward Enterprise.

Konačan kraj?

UEFA, koja ga je optužila za "sramotan dogovor iza zatvorenih vrata", želi Infantinov odlazak, tvrdeći da vodstvo FIFA-e "nije izgubilo samo povjerenje UEFA-e, nego i mnogih drugih članova nogometne obitelji", a prema izvorima The Athletica, predsjednik Concacafa Victor Montagliani ozbiljno razmatra izazvati Infantina u borbi za predsjedničku poziciju.

Infantino i dalje može ostati na vlasti, pogotovo jer ima veliku podršku saveza iz Globalnog juga. No, jedno je sigurno – UEFA mu je okrenula leđa, a bez nje nema ni Svjetskog prvenstva.