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'SAD JE NAŠ RED' /

Trump najavio žestok odgovor Iranu, komentirao pomoć njegovih saveznika: 'Xi mi je rekao da neće sudjelovati'

Trump najavio žestok odgovor Iranu, komentirao pomoć njegovih saveznika: 'Xi mi je rekao da neće sudjelovati'
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Foto: Saul LOEB/AFP/Profimedia

Komentirajući Reutersovo izvješće da bi Iran uskoro mogao primiti prvu pošiljku od ukupno do 400 kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava, Trump je rekao da bi ga takav razvoj događaja iznenadio

29.7.2026.
23:28
Hina
Saul LOEB/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Američke Države "vrlo snažno" odgovoriti na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu te poručio da je sada vrijeme za američki odgovor.

"Sad je naš red", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, dodavši da bi Washington možda u nekom trenutku mogao postići dogovor s Teheranom o okončanju sukoba, ali da će prije toga "vrlo snažno" uzvratiti.

Iranska Revolucionarna garda ispalila je nekoliko balističkih projektila na američku zračnu bazu i vojni centar u Jordanu, dok je američka vojska priopćila da je presrela više balističkih projektila.

Trump je rekao i da je obaviješten o napadu dronom na američki tanker za skladištenje plina u egipatskoj mediteranskoj luci Damietti.

Komentirajući Reutersovo izvješće da bi Iran uskoro mogao primiti prvu pošiljku od ukupno do 400 kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava, Trump je rekao da bi ga takav razvoj događaja iznenadio.

Kazao je da mu je kineski predsjednik Xi Jinping "vrlo jasno" poručio da se Kina neće uključiti u rat na strani Irana, kao što mu je, prema Trumpovim riječima, rekao i ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Ako bi se to dogodilo, bilo bi to iznenađenje. Xi mi je vrlo jasno rekao da neće sudjelovati, a zna da bih bio vrlo razočaran", rekao je Trump.

Donald TrumpIran
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