Iran gađao američke baze, Pentagon objavio detalje: 'Pokušaj iznenadnog napada'

Iran je u utorak navečer ispalio više projektila prema američkim vojnim snagama raspoređenima na Bliskom istoku, priopćio je Pentagon. Prema prvim informacijama, svi projektili uspješno su presretnuti te nema izvješća o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenim je mrežama objavilo da je riječ o "pokušaju iznenadnog napada".

U objavi nisu izneseni dodatni detalji o mjestu napada ni o vrsti projektila, a iz CENTCOM-a nisu željeli dodatno komentirati incident.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Novi napad nakon kratkog zatišja

Napad dolazi nakon kratkog predaha u sukobima tijekom vikenda. Prema podacima američkog Ministarstva obrane, američke snage prethodno su provele 13 uzastopnih dana zračnih udara na ciljeve u Iranu, a operacija je završila prošlog četvrtka, piše Politico.

Pentagon je većinu tih napada opisao kao pokušaj slabljenja iranskog utjecaja nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi velik dio globalne opskrbe energentima. Upravo je kontrola tog strateški važnog prolaza posljednjih mjeseci bila jedno od ključnih spornih pitanja u odnosima Washingtona i Teherana.

Borbe su ponovno eskalirale nakon što je propao privremeni okvir za primirje između dviju država. Do novog zaoštravanja došlo je nakon iranskih napada na trgovačke brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem, na što su Sjedinjene Američke Države odgovorile vojnim udarima.

Nije poznato hoće li SAD odgovoriti

Američka administracija zasad nije objavila hoće li odgovoriti na najnoviji iranski napad novim vojnim akcijama.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je zaprijetio da će za svaki napad na brodove u Arapskom zaljevu narediti napad na "jedan most ili jednu elektranu" u Iranu.

Takva je izjava izazvala kritike jer Ženevske konvencije zabranjuju napade na civilnu infrastrukturu koja je nužna za opstanak civilnog stanovništva.

Rat između SAD-a i Irana ne pokazuje znakove skorog završetka. Sukob je sve nepopularniji među američkom javnošću zbog rasta cijena goriva i pogibije američkih vojnika.

Trump posljednjih tjedana tvrdi kako je Iran spreman pregovarati o prekidu vatre, no Teheran zasad odbacuje takve tvrdnje i nastavlja s vojnim aktivnostima. Analitičari smatraju da aktualni razvoj događaja pokazuje ograničen domet zračne kampanje bez šire političke strategije.

Novi američki napadi u Iraku

Istoga dana CENTCOM je objavio da su američke i saudijske snage izvele zajedničke napade na ciljeve u istočnom Iraku povezane s, kako navode, "terorističkim skupinama koje podupire Iran".

Prema američkim tvrdnjama, riječ je o odmazdi za napade na američke vojne snage i saudijsku energetsku infrastrukturu izvedene tijekom protekla tri dana.

Američka vojska istaknula je da ti napadi nisu izravno povezani s iranskim raketnim napadom koji se dogodio nekoliko sati ranije.

"Izazvani napadi na američke snage nisu bili uspješni", poručili su iz CENTCOM-a.