Iran zaprijetio: 'Ono što je učinio onaj parazit iz Kijeva ne smije proći bez odgovora'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je napade izvedene u subotu na brodove pod sankcijama koji su prevozili vojni teret između Irana i Rusije u Kaspijskom moru. Iranski ministar vanjskih poslova Sejed Abas Aragči uzvratio je riječima:

"Zelenski je napao iranski trgovački brod i pritom ubio mornara. Riječ je o očitom kršenju Povelje UN-a, počinjenom po nalogu Izraela kako bi se Europa uvukla u njegov rat".

"U razgovorima s visokom predstavnicom EU-a Kallas i ministrom vanjskih poslova Lavrovom jasno sam dao do znanja da ono što je učinio onaj parazit iz Kijeva NE SMIJE PROĆI BEZ ODGOVORA", rekao je. Teheran i Kijev udaljeni su svega 1930 kilometara, što je unutar dometa balističkih projektila koje posjeduju obje zemlje, a to potiče strahove od spajanja sukoba i stvaranja uvjeta za Treći svjetski rat. Zelenski je također optužio Rusiju da je Iranu ustupila satelitske snimke američkih ciljeva radi napada, piše Metro.co.uk.

Zelenski tvrdi da postoji veza između iranskih i ruskih napada

"Od početka srpnja bilježimo aktivno rusko satelitsko nadziranje zaljevskih zemalja i američkih vojnih objekata smještenih ondje", objavio je Zelenski na platformi X.

"Te se slike naknadno pojavljuju u Iranu. Istodobno postoji jasna poveznica između ruskih satelitskih snimaka tih lokacija i iranskih napada - kako onih prije napada, u sklopu priprema za njih, tako i onih nakon napada, radi procjene nanesene štete".

Iransko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o eksploziji na komercijalnom plovilu u subotu ujutro, u kojoj je ozlijeđen još jedan mornar, te dodalo da je Teheran zadržao neutralan stav prema ruskoj invaziji. Potpredsjednik iranskog parlamenta Ali Nikzad dodao je: "Iran će uvijek ostvarivati ​​svoje zakonsko pravo na obranu teritorijalne cjelovitosti.

"Svaka lokacija koja se koristi kao polazište za agresiju na našu zemlju i teritorij nedvojbeno će se smatrati legitimnom metom naših oružanih snaga, a nepromišljen potez ukrajinske vlade neće proći bez odgovora", dodao je.

Trump naglo obustavio napade

Također je upozorio Ukrajinu, Veliku Britaniju i Bugarsku da ne podupiru vojne akcije SAD-a, istaknuvši da bi se svaka lokacija s koje se izvode napadi na Iran smatrala "legitimnom metom". Sukob je prijetio eskalacijom čak i nakon što je predsjednik Donald Trump naglo obustavio svoju dvotjednu kampanju bombardiranja.

Nakon 13 noći sve intenzivnijih američkih zračnih napada na Iran, Pentagon je kasno u petak naglo obustavio kampanju, a tijekom subote i nedjelje nisu zabilježeni nikakvi napadi.

Iransko ministarstvo zdravstva navodi da je od početka rata poginulo 3434 ljudi, uključujući njih 55 tijekom nedavne eskalacije. Najnoviji napadi privremeno su poremetili promet i komunikacije unutar Irana te oštetili vodovodnu infrastrukturu kojom se koristi tisuće ljudi. Vjeruje se da je od početka rata u Iranu poginulo osamnaest pripadnika američkih oružanih snaga, uključujući četiri američka vojnika u posljednjih nekoliko dana.