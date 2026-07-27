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Prvi čovjek Britanije najavio tko će mu biti prvi međunarodni gost, odluka nije iznenadila

Prvi čovjek Britanije najavio tko će mu biti prvi međunarodni gost, odluka nije iznenadila
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Foto: i-Images/Pool/Eyevine/Profimedia

Očekuje se da će se dvojica čelnika sastati u pomorskoj bazi

27.7.2026.
6:37
Hina
i-Images/Pool/Eyevine/Profimedia
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Novi britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak će dočekati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog gosta, što naglašava čvrstu podršku Londona Ukrajini, priopćio je Burnhamov ured.

Očekuje se da će se dvojica čelnika sastati u pomorskoj bazi, gdje će čuti kako programi obuke pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva pomažu u jačanju ukrajinskih oružanih snaga i postižu rezultate na bojištu, prenosi Reuters.

"Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame, i naša potpora ostaje nepokolebljiva. Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje u našu odlučnost i nećemo odustati dok ne postignemo trajan i pravedan mir za Ukrajinu", rekao je Burnham u priopćenju.

Nastavlja politiku Starmera

Tijekom posjeta Burnham i Zelenski susrest će se s više od 200 ukrajinskih vojnika i mornara koji su posljednja tri tjedna u Britaniji sudjelovali u vježbi Sea Breeze, pomorskoj sigurnosnoj i protuminskoj vježbi osmišljenoj kako bi sudionike pripremila za buduće misije u Crnom moru.

Burnhamov prethodnik Keir Starmer posjetio je Kijev nekoliko dana prije nego što je odstupio ranije ovog mjeseca kada je obećao 300 milijuna eura kako bi pomogao u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih borbenih zrakoplova Gripen.

Andy BurnhamVolodimir ZelenskiVelika BritanijaPosjetPremijer
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