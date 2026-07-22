Nakon velikog razloga za slavlje stiže novo poglavlje: Princ George kreće stopama oca i strica

Danas je veliki dan za kraljevsku obitelj, najstariji sin britanskog princa Williama (44) i Kate Middleton (44), prince George, danas slavi 13. rođendan. Princ George drugi je u redu za tron, a ovog ljeta završava obrazovanje u školi Lambrook, a od rujna ga očekuje novo poglavlje – upis na ugledni Eton College. Riječ je o jednoj od najprestižnijih britanskih škola, koju su u prošlosti pohađali njegov otac, princ William, kao i stric, princ Harry (41).

Za mladog nasljednika britanske krune prelazak u Eton predstavlja mnogo više od promjene obrazovne ustanove. Bit će to prvi korak prema većoj samostalnosti i životu u okruženju koje je tijekom više od 500 godina oblikovalo brojne članove kraljevske obitelji, političare i druge istaknute osobe. George će tako nastaviti dugu obiteljsku tradiciju školovanja u ovoj renomiranoj instituciji.

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Za razliku od njegovoc oca i strica, Georgea u novu školu prate i društvene mreže. Sigurnosni će tim zato, osim fizičke zaštite, veliku pozornost posvetiti i digitalnoj sigurnosti, a kako bi mu prelazak u život u internaru bio što lakši, princ George zatražio je da povremeno koristi mogućnost djelomičnog boravka u internatu.

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I dok se George priprema za novu životnu etapu, princ William i princeza Kate nastoje mu osigurati što bezbrižnije djetinjstvo unatoč činjenici da je riječ o budućem britanskom kralju. Poznato je da im je važno pronaći ravnotežu između kraljevskih obveza i što normalnijeg odrastanja svoje djece. Budući da je i sam pohađao Eton College, William dobro zna što njegova sina ondje očekuje. Upravo zato, prema navodima britanskih medija, želi mu omogućiti iskustvo što sličnije onome koje imaju njegovi vršnjaci, iako će George tijekom školovanja i dalje biti pod posebnim sigurnosnim mjerama.

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Osim vrhunskog obrazovanja, Georgea u Etonu očekuju i brojne mogućnosti za razvijanje njegove velike strasti prema sportu. Ugledna škola nedavno je najavila izgradnju modernog sportskog kompleksa koji će obuhvaćati dvorane za različite sportove, stijenu za penjanje, dojo za borilačke vještine, simulator golfa te potpuno obnovljenu streljanu.

S obzirom na to da je mladi princ veliki zaljubljenik u nogomet, tenis i ragbi, nema sumnje da će upravo sportski sadržaji biti jedan od najvećih aduta njegove nove škole. Brojni vjeruju kako će mu ovakvi uvjeti omogućiti da, uz školske obveze, nastavi razvijati svoje sportske talente i interese.

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