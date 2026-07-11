Princ William i Kate prekršili protokol: Nježno se poljubili pred svima i očarali svijet

Ovogodišnji humanitarni polo meč DMMI Royal Charity Polo Cup, održan u prestižnom Guards Polo Clubu, pružio je okupljenima mnogo više od samog sportskog spektakla.

Iako je princ William (44) pružio maksimum na terenu aktivno igrajući za svoju momčad, svu pažnju prisutnih i fotografa ukrao je jedan iznimno emotivan trenutak nakon završetka utakmice.

Princeza Kate Middleton (44) nije skrivala ponos te je supruga odmah po silasku s terena dočekala toplim zagrljajem i nježnim poljupcem. U tom trenutku, kraljevski par je izgledao kao da oko njih ne postoje stotine kamera i znatiželjnih pogleda, stavivši strogi kraljevski protokol u drugi plan.

Kate i William izmijenili su poglede i dodire pune ljubavi, što se rijetko može vidjeti u javnosti kod kraljevskih parova zbog strogih uvjeta. Ovaj spontani izraz nježnosti još je jednom potvrdio snagu njihove povezanosti, a javnosti pokazao njihovu opuštenu i sasvim ljudsku stranu koju nemamo priliku vidjeti često.