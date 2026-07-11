Modni spektakl, svjetski DJ-i i tisuće rasplesanih partijanera: Ovako izgleda druga večer Ultre

Druga večer Ultra Europe festivala u Splitu donosi novu dozu dobre elektroničke glazbe, spektakularne produkcije i nezaboravne atmosfere. Nakon energičnog otvaranja, tisuće partijanera iz cijelog svijeta ponovno su ispunile Park mladeži, ali i splitske ulice, pretvarajući grad u središte svjetske festivalske scene. Večerašnji program predvode neka od najvećih imena elektroničke glazbe – Hardwell, Calvin Harris, Dom Dolla, Worship, Maddix, Dash Berlin i hrvatski dvojac Vanillaz, koji će rasplesati desetke tisuća posjetitelja do ranih jutarnjih sati.

Osim glazbenog spektakla, pažnju ponovno privlače i brojni partijaneri koji u Split stižu iz više od stotinu zemalja svijeta. Ulice, Riva i okolica stadiona prepuni su posjetitelja u maštovitim i odvažnim modnim kombinacijama – od šljokica, neonskih boja i upečatljivih kostima do ekstravagantnih modnih dodataka koji su postali neizostavan dio Ultra iskustva.