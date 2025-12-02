Kreće nova era za čitatelje: Net.hr uvodi komentare!

Nakon dugog iščekivanja, portal Net.hr ponovno omogućuje komentiranje članaka, čime svojim čitateljima vraća jedan od najtraženijih elemenata interakcije.

Novi sustav komentiranja donosi moderan dizajn, veću preglednost i jednostavnije korištenje, ali i jasnija pravila ponašanja koja bi trebala osigurati kvalitetniju i konstruktivniju raspravu.

Net.hr je službeno aktivirao novi sustav koji omogućuje sudjelovanje u raspravama ispod tekstova, što je važan korak u jačanju odnosa između portala i njegove publike. Kako bi mogli komentirati članak morate se prvo prijaviti s mail adresom. A pogodnost će biti i za one čitatelje koji se ulogiraju s mailom koji imaju VOYO račun. Tada vas očekuje smanjeni prikaz reklama na portalu.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Moderan i jednostavan sustav komentiranja

Novi komentarski sustav donosi nekoliko poboljšanja:

- brža i jednostavnija prijava

- moderan izgled koji olakšava praćenje razgovora

- ocjenjivanje komentara i mogućnost prijave neprimjerenog sadržaja

- bolja preglednost zahvaljujući jasnijem prikazu odgovora

Cilj je pružiti prostor u kojem čitatelji mogu iznositi mišljenja, dijeliti iskustva i raspravljati o temama koje ih zanimaju – ali na kulturan i argumentiran način.

Foto: Net.hr

Jasna pravila za konstruktivnu raspravu

Uz povratak komentara dolaze i stroža, jasnije definirana pravila ponašanja. Fokus je na:

- suzbijanju govora mržnje

- izbjegavanju osobnih napada

- sprječavanju širenja dezinformacija

- poticanju civilizirane komunikacije

Komentari koji krše pravila bit će uklonjeni, dok će korisnicima koji ih učestalo krše prijetiti blokada pristupa. Redakcija ističe da želi stvoriti sigurno i kvalitetno okruženje za sve korisnike.

Korak prema većem uključivanju zajednice

Povratak komentara dio je šire strategije portala Net.hr, koji sve više teži interaktivnosti i komunikaciji s čitateljima. Omogućavanjem komentiranja, portal se ponovno otvara raspravama i povratnim informacijama koje često mogu biti poticaj za nove teme, istraživanja i članke.

Pravila komentiranja: Što nije dopušteno?

Komentiranje na našem portalu omogućeno je kako bi se poticala otvorena i konstruktivna rasprava. Svaki korisnik odgovoran je za sadržaj koji objavljuje, a uredništvo zadržava pravo ukloniti svaki komentar za koji procijeni da krši ova pravila.

Komentari se nadziru, no zbog velikog broja objava nije ih uvijek moguće pregledati u realnom vremenu. Zbog toga korisnici mogu prijaviti neprikladne sadržaje putem službene e-mail adrese komentari@rtl.hr. Nakon prijave, neprimjereni komentari bit će uklonjeni u najkraćem roku.

Nije dopušteno:

Uputiti prijetnje ili napade na druge korisnike, autore članaka, administratore ili osobe i subjekte o kojima se piše, te na sve treće osobe.

Iznošenje uvreda, omalovažavanje, govor mržnje ili diskriminacija na temelju nacionalne, rasne, spolne, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti, kao i poticanje nasilja.

Objavljivanje osobnih podataka trećih osoba kad takvo objavljivanje nije dozvoljeno odnosno bez izričite privole trećih osoba.

Širenje netočnih i/ili nepotpunih informacija, klevete, namjerno provociranje (trollanje) ili ometanje rasprave ponavljajućim i besmislenim porukama.

Objavljivanje sadržaja koji je protuzakonit, opscen, pornografski, uvredljiv, omalovažavajuć ili na drugi način neprimjeren.

Korištenje psovki i uvredljivog izražavanja, osim u iznimnim slučajevima kada služe kao stilski izraz i nisu usmjereni prema drugima.

Pisanje na jezicima osim hrvatskog ili pismima osim latinice, kao i korištenje isključivo velikih slova.

Korištenje neprimjerenih nadimaka (uvredljivi, opsceni, imitiranje drugih korisnika ili javnih osoba).

Oglašavanje, spam, postavljanje linkova nevezanih uz temu članka te kršenje autorskih prava.

Prozivanje ili javno polemiziranje s administratorima unutar komentara (za pritužbe koristite službenu e-mail adresu komentari@rtl.hr).

Korištenje tuđih korisničkih računa ili dijeljenje vlastitog računa s drugim osobama.