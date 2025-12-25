Kelentrićeva priča je priča o ustrajnosti, talentu i čeličnoj disciplini koja je stvorila jednu od najvećih momčadi ikad

BOŽIĆNI SPECIJAL /

Legendarni hrvatski rukometni vratar Mario Kelentrić, jedan od heroja zlatne generacije iz Portugala 2003. i nekad elitni hrvatski rukometni golman, u Božićnom izdanju podcasta Net.hr-a Maksanov korner otvora dušu o svojoj bogatoj karijeri, novom trenerskom izazovu u Makedoniji u Vardaru kao trener golmana, te nudi dubinsku i pomalo zabrinjavajuću analizu stanja hrvatske muške rukometne reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Također, vraća nas Mario Kelentrić u prošlost.

Tamo gdje je sve za njega počelo... Od prašnjavih terena u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, preko ratnog vihora do svjetskog trona, Kelentrićeva priča je priča o ustrajnosti, talentu i čeličnoj disciplini koja je stvorila jednu od najvećih momčadi u povijesti hrvatskog sporta.

