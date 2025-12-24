Njemačka je moćna: Hrvatsku su uoči EP-a izabrali samo zbog jednog

Njemačka reprezentacija i na ovom Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj slovi za jednog od glavnih favorita za visoki plasman. Izbornik Alfred Gislason objavio je popis od 18 igrača na koje računa za Euro.

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Nijemci u skupini A sa Španjolskom, Srbijom i Austrijom

Njemačka će natjecanje započeti u skupini A sa Španjolskom, Srbijom i Austrijom. U sastavu nedostaju desno krilo Kastening, srednji vanjski Witzke i Michalczik te desni vanjski Steinert. Među novim imenima su trojica igrača iz Gummersbacha našeg Dominika Kuzmanovića. To su Schluroff, Kielser i Haseler, kao i Langhoff iz Berlina.

Hrvatska rukometna reprezentacija 8. siječnja u Areni Zagreb odigrat će prvu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo upravo protiv Njemačke (20.30), dok će drugu odigrati u Hannoveru. Nijemci su dvije pripremne utakmice uoči početka EP-a protiv Hrvatske izabrali jer žele protiv najboljih vidjeti gdje su uoči početka turnira.

Njemačku rukometnu reprezentaciju predvodi kapetan Johannes Golla (28/Flensburg) i sjajni vratar Andreas Wolff (34/Kiel). Gíslason se prvenstveno oslanja na igrače koji su osvojili olimpijsko srebro u Parizu 2024. - ukupno jedanaest profesionalaca još je uvijek u momčadi.

"Iznimno sam uzbuđen zbog siječnja i EP-a“, objašnjava Gíslason i dodaje:

"Imamo momčad koja je narasla, ali je još uvijek vrlo mlada. Za ovo Europsko prvenstvo moramo brzo dosegnuti svoju vrhunsku razinu, jer format ne oprašta nikakve pogreške protiv ovih protivnika.“

Naglasak je na obrani

Ono što je upečatljivo, Islanđanin stavlja veliki naglasak na kompaktnu obranu! S Tomom Kielserom (24/Gummersbach), koji je debitirao kao DHB krajem listopada, Gíslason je nominirao obrambenog stručnjaka. Za Kieslera, Mathisa Häselera (23), Mira Schluroffa (25/svi Gummersbach) i Matthesa Langhoffa (23/Berlin), Europsko prvenstvo je njihov prvi veliki međunarodni turnir, javlja njemački Bild.

Fokus na obranu također je razlog zašto je izbornik odabrao Kielovog Runea Dahmkea (32) umjesto Tima Freihöfera (23) za nominaciju na lijevom krilu. Berlinčanin je prošle sezone pridonio osvajanju prvenstva s 210 golova (111 kaznenih udaraca). Ove sezone Freihöfer nije igrao tako dobro.

Uspješan program razvoja mladih u Njemačkom rukometnom savezu (DHB) odražava se i u momčadi za Europsko prvenstvo.

Uključeno je šest profesionalaca koji su postali svjetski prvaci do 21 godine u Berlinu 2023. (Späth, Lichtlein, Fischer, Uscins, Häseler, Langhoff).

Fischer ozlijeđen, ali bit će spreman za EP

Justus Fischer (22/Hannover) trenutno je ozlijeđen. Puknuta su mu mišićna vlakna. Međutim, Njemački rukometni savez (DHB) uvjeren je da će pivot biti potpuno spreman za prvu utakmicu Europskog prvenstva protiv Austrije (15. siječnja).

VfL Gummersbach ima ukupno četiri igrača u svojoj momčadi, uključujući Kielsera i ostale. Kai Käfner (36/Stuttgart), koji je završio međunarodnu karijeru nakon Olimpijskih igara 2024., u pripravnosti je za Europsko prvenstvo u slučaju nužde. Ljevoruki šuter, europski prvak iz 2016., bio je uvršten na širi popis od 35 igrača, ali nije dio konačnog kontingenta za Europsko prvenstvo.

Andreas Wolff, jedan od tri europska prvaka iz 2016. na ovom popisu, uz suigrača iz THW Kiel Runea Dahmkea (32) – koji je preferiran u odnosu na berlinskog igrača Tima Freihöfera (22) kao obrambeni stručnjak i pivota Jannika Kohlbachera (30/R.-N-Löwen), najstariji je profesionalac u momčadi, dok je div u bekovskoj liniji Marko Grgić (22/Flensburg) najmlađi.

Prosječna dob Nijemaca je 26,0 godina.

Njemačka za Euro

Vratari: David Späth, Andreas Wolff

Lijeva krila: Rune Dahmke, Lukas Mertens

Desna krila: Mathis Häseler, Lukas Zerbe

Pivot: Justus Fischer, Johannes Golla, Jannik Kohlbacher

Lijevi vanjski: Marko Grgić, Tom Kiesler, Matthes Langhoff, Miro Schluroff

Srednji vanjski: Juri Knorr, Julian Köster, Nils Lichtlein

Desni vanjski: Franz Semper, Renars Uscins

POGLEDAJTE VIDEO: Što možemo očekivati, treba li se bojati skandinavskog monopola i kako protiv 'stroja za mljevenje mesa'?