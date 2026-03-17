OSCARS AFTERPARTY /

Još uvijek se priča o haljini koju je Kim Kardashian nosila na zabavi: 'Izgleda kao 18+ glumica'

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Budući da je haljina bila izuzetno uskog kroja, Kim je imala problema s hodanjem u njoj

17.3.2026.
22:00
MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
Poznata medijska ličnost i poduzetnica Kim Kardashian (45) izgledala je senzacionalno u upečatljivoj zlatnoj dugoj haljini s rukavima modne kuće Gucci. Iako je haljina privukla pažnju i istaknula njezinu figuru, budući da je bila izuzetno uskog kroja, Kim je imala problema s hodanjem u njoj.

Foto: Image Press Agency/Sipa USA/Profimedia
Foto: Xavier Collin/Avalon/Profimedia

Da situacija bude gora, obula je vrtoglavo visoke potpetice za koje su mnogi komentirali da izgledaju kao "stripper" potpetice, odnosno onakve kakve nose egzotične plesačice. 

Foto: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Dok je prolazila crvenim tepihom, Kim je morala polako i pažljivo koračati. Obožavatelji su na društvenim mrežama komentirali da se kombinacija doima neudobnom, ističući da jedva hoda i da su joj koraci neprirodni.

Neki su se pitali zašto netko nosi odjeću u kojoj ne može normalno hodati, dok su drugi primijetili da cijeli styling izgleda kao da pripada glumici filmova za odrasle. Naravno, bilo je i onih koji su je pohvalili, nazivajući je “nevjerojatnom” i ističući da izgleda iznimno glamurozno u zlatnim tonovima te da je ovo jedno od njezinih najboljih modnih izdanja.

Kim Kardashian at the 2026 Vanity Fair Oscar Party.
by u/Adorable_Primary2306 in VindictaRateCelebs

Uz to, imala je kontaktne leće u plavoj boji te tamni dramatični makeup, a kosa joj je bila razbarušena.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Na događaju su joj se pridružile majka Kris Jenner (70) te sestre Kendall Jenner (20) i Kylie Jenner (26), kao i Kyliein partner, glumac Timothée Chalamet (30).

 

POGLEDAJTE VIDEO: U čemu je Chalamet pogriješio? Korkut kod Mojmire: 'Sam je kriv, a ovaj čovjek je trebao dobiti Oscara' 

Kim KardashianHaljinaOscar 2026Modna Kombinacija
