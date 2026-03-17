Još uvijek se priča o haljini koju je Kim Kardashian nosila na zabavi: 'Izgleda kao 18+ glumica'

Poznata medijska ličnost i poduzetnica Kim Kardashian (45) izgledala je senzacionalno u upečatljivoj zlatnoj dugoj haljini s rukavima modne kuće Gucci. Iako je haljina privukla pažnju i istaknula njezinu figuru, budući da je bila izuzetno uskog kroja, Kim je imala problema s hodanjem u njoj.

Da situacija bude gora, obula je vrtoglavo visoke potpetice za koje su mnogi komentirali da izgledaju kao "stripper" potpetice, odnosno onakve kakve nose egzotične plesačice.

Dok je prolazila crvenim tepihom, Kim je morala polako i pažljivo koračati. Obožavatelji su na društvenim mrežama komentirali da se kombinacija doima neudobnom, ističući da jedva hoda i da su joj koraci neprirodni.

Kim Kardashian, who can barely walk with those shoes and that dress, arrives at the Vanity Fair #Oscars party pic.twitter.com/uYEeG2rmGn — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) March 16, 2026

Neki su se pitali zašto netko nosi odjeću u kojoj ne može normalno hodati, dok su drugi primijetili da cijeli styling izgleda kao da pripada glumici filmova za odrasle. Naravno, bilo je i onih koji su je pohvalili, nazivajući je “nevjerojatnom” i ističući da izgleda iznimno glamurozno u zlatnim tonovima te da je ovo jedno od njezinih najboljih modnih izdanja.

Uz to, imala je kontaktne leće u plavoj boji te tamni dramatični makeup, a kosa joj je bila razbarušena.

Na događaju su joj se pridružile majka Kris Jenner (70) te sestre Kendall Jenner (20) i Kylie Jenner (26), kao i Kyliein partner, glumac Timothée Chalamet (30).