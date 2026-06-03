Nogometni sindikat žestoko prozvao HNS nakon afere s podmićivanjem: 'To je licemjerno'

Hrvatska udruga "Nogometni sindikat" reagirala je nakon što je Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio priopćenje u kojem se ograđuje od afere podmićivanja suca.

Podsjetimo, HNS je priopćenjem reagirao na vijest o pokušaju podmićivanja suca na pretposljednjoj utakmici SuperSport Druge nogometne lige NK Dugo Selo - Lučko, odigranu 23. svibnja u Dugom Selu, a od strane člana Izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazara Darojkovića.

HNS je osudio cijeli događaj te izjavio da će nastaviti pratiti cijelu situaciju i uz pomoć nadležnih tijela HNS-a postupiti u skladu s disciplinskim propisima HNS-a.

Sada se priopćenjem oglasila i hrvatska udruga "Nogometni sindikat" koja je prozvala HNS ističući kako se ovo ne događa prvi put. Iz Nogometnog sindikata tvrde je upravo HNS djelovanjem i odlukama sudjelovao u stvaranju sustava vrijednosti koji pojedince ohrabruje da se upuste u takve postupke.

"Pozdravljamo činjenicu da je sudac prijavio pokušaj podmićivanja i da je slučaj izašao u javnost. Međutim, ovdje nije riječ o jednom klubu niti o jednom pojedincu. Riječ je o sustavu koji je godinama stvaran nečinjenjem, prešućivanjem, neprokazivanjem i toleriranjem neprihvatljivih pojava te koji danas šalje poruku da se takvo ponašanje isplati. Riječ je o sustavu koji godinama šalje poruku da takvo ponašanje prolazi kao normalno, da je prihvatljivo te da je za uspjeh dopušteno učiniti sve, čak i kada to podrazumijeva kršenje pravila ili počinjenje kaznenih djela," stoji u priopćenju Nogometnog sindikta.

"Zato je licemjerno da se HNS ograđuje od namještanja utakmica kada je upravo Savez svojim djelovanjem i odlukama sudjelovao u stvaranju sustava vrijednosti koji ljude ohrabruje da se upuste u takvo ponašanje. Najveći problem nije pojedinačna afera, za koju se nadamo da je izoliran slučaj, iako nam informacije koje dolaze do nas s terena govore drugačije, nego činjenica da svaki novi slučaj dodatno urušava povjerenje u sustav. Bez povjerenja nema razvoja nogometa, nema ozbiljnih ulaganja, nema zdravih klubova, a na kraju ni vjerodostojnog natjecanja, dodaje se između ostalog.

Iz Hrvatske udruge "Nogometni sindikat" su poručili kako su žele reprezentaciji mir tijekom SP-a dodavši kako će se nakon World Cupa "ponovno osvrnuti na rad i djelovanje Saveza te jasno reći što misle o smjeru u kojem hrvatski nogomet ide."