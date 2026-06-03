Američki portal uz pogrešnu zastavu Hrvatske upozorava: 'Djevojke, dolaze hrvatski komadi'

Hrvatska nogometna reprezentacija za Svjetsko prvenstvo 2026. imat će bazu u SAD-u, no ne u nekom od velegradova domaćina, već u šarmantnom povijesnom gradu Alexandriji u Virginiji.

Tamošnji portal Axios D.C. objavio je zanimljiv tekst o dolasku "hrvatskih komada" kako je novinarka nazvala naše nogometaše. U zanimljivom tekstu, novinarka upozorava sve žene koje žele postati(akronim za djevojke i žene nogometaša) obrate pažnju na dolazak hrvatskih nogometaša u njihov gradić.

"Bit će nekih zgodnih hrvatskih nogometnih tatica koji će lutati našim ulicama", piše novinarka Axiosa. Autorica napominje i stanovnice ako se žele upoznati s kulturom Hrvatske da će Alexandria ugostiti Festival hrvatske kulture u tom gradu 6. lipnja.

"Alexandria si stvara ime kao utočište za profesionalne sportaše: Grad je također služio kao baza za momčad Al Ain FC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tijekom prošlogodišnjeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva", piše u tekstu.

Osim tog zanimljivog tekstića, portal je malo nepromišljeno u naslovnu fotografiju stavio pogrešnu zastavu Hrvatske, točnije, nije stavio zastavu Hrvatske, već NDH.

Foto: Screenshot/Axios.com