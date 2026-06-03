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Velika novost od iduće sezone: Pogledajte što se mijenja u rasporedu

Velika novost od iduće sezone: Pogledajte što se mijenja u rasporedu
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Foto: Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia

Termin u studenome ipak ostaje u dosadašnjem obliku te će se tada odigrati standardne dvije utakmice

3.6.2026.
15:09
Sportski.net
Jan De Meuleneir/imago sportfotodienst/Profimedia
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Objavom provizornog rasporeda SHNL-a za sljedeću sezonu postalo je jasno ono o čemu se već neko vrijeme šuškalo – dolazi do velike promjene.

Naime, krovna nogometna tijela odlučila su promijeniti format odigravanja međunarodnih utakmica reprezentacija pa će tako, umjesto dosadašnjeg rasporeda s tri jesenska termina, broj stanki biti smanjen na dvije, ali uz dulje reprezentativne pauze.

To znači da će reprezentacije tijekom stanke igrati četiri umjesto dvije utakmice, dok će klupski nogomet, umjesto na tjedan i pol, stati na čak tri tjedna.

U HNL-u će se tako pauza održati između osmog i devetog kola, odnosno između 19. rujna i 10. listopada, kada hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju dvoboji protiv Češke i Engleske te dva ogleda sa Španjolskom.

S druge strane, termin u studenome ipak ostaje u dosadašnjem obliku te će se tada odigrati standardne dvije utakmice u kojima će Hrvatska zaključiti grupnu fazu susretima protiv Češke i Engleske.

HnlUefaFifaReprezenatcijaHrvatska Nogometna Reprezentacija
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