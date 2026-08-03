Tajno vjenčanje, put na Sardiniju pa odmor s djecom na Lopudu: Jelena Perčin o ljetu iz snova

Nakon završetka prve sezone Divljih pčela, u kojoj je osvojila gledatelje u ulozi Rajke, glumica Jelena Perčin ove godine sigurno ima ljeto za pamćenje. Udala se za glazbenika Antu Gelu, obišla Sardiniju, uživala na Korčuli, a sada će cijeli kolovoz provesti sa djecom u Lopudu. Nakon toga se polako priprema za nove glumačke izazove.

U razgovoru nam je otkrila zašto joj je obitelj uvijek na prvom mjestu, što ju je oduševilo na Sradiniji i zašto smatra da bi Hrvatska mogla puno naučiti od Talijana.

Naime, ljeto za Jelenu Perčin nije vrijeme za nove projekte, nego za obitelj. Glumica je još prije nekoliko godina odlučila da tijekom srpnja i kolovoza neće prihvaćati nove poslovne angažmane, nego će to razdoblje posvetiti djeci i ljudima koje voli. Nakon vrlo intenzivne televizijske sezone upravo joj je takav predah, priznaje, bio najpotrebniji.

"Prije nekoliko godina odlučila sam da je ljeto naše obiteljsko vrijeme i tada više ne prihvaćam poslovne angažmane. Ljeto je rezervirano za djecu i obitelj. Naravno da uvijek postoje neke obveze, ali to su one slatke brige. Dok smo svi zdravi, sve je dobro", kaže Jelena.

Na pitanje je li se uspjela odmoriti nakon svega što joj se izdogađalo zadnjih mjeseci, kroz smijeh odgovara:

"Ne znam kako bih rekla da se čovjek potpuno odmori uz troje djece. Ali dovoljno je promijeniti pejzaže i boje. Već me to odmara."

Tajno vjenčanje

Iako je vijest o njezinu vjenčanju s glazbenikom Antom Gelom odjeknula u javnosti tek nakon što su se vratili s putovanja po Sardiniji, Jelena otkriva da su sudbonosno "da" izgovorili još prije odlaska u Dallas, gdje su zajedno pratili hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a gdje je Ante bio angažiran kao glazbenik.

Foto: Privatna arhiva

Ceremonija, kaže nam, nije održana u Hrvatskoj, a mladenci su uspjeli sačuvati jedan od najvažnijih dana u svom životu daleko od očiju javnosti.

"To smo odlučili zadržati za sebe i za najužu obitelj. Sretni smo da smo to uspjeli tako izvesti. To je bilo nešto baš za nas", kaže Jelena.

Dodaje kako ne vjeruje da će brak bitno promijeniti njihov odnos.

"Ne mislim da će se nešto promijeniti. Oboje smo odrasli i zreli ljudi, puno smo toga već prošli u životu. Vjerujem da sada može biti samo ljepše i bolje."

A kako im je bilo na prelijepoj Sardiniji? Iako detalje žele zadržati za sebe, jedno iskustvo s tog putovanja Jelenu je posebno dojmilo.

Sardinija ju je oduševila

Sa novopečenim suprugom je obišla sjever drugog najvećeg otoka na Sredozemnom moru i arhipelag La Maddalena, gdje ju je oduševio način na koji Talijani čuvaju prirodu.

"Prolazili smo gumenjakom cijelim arhipelagom i nismo vidjeli ni jednu plastičnu bocu ni vrećicu. Kod Talijana me ugodno iznenadilo koliko cijene i paze na prirodu koju imaju. Plaže su zaštićene, broj ljudi je ograničen i sve je uređeno tako da se prirodne ljepote sačuvaju", govori glumica.

Foto: Privatna arhiva/Jelena Perčin

Kaže kako bi Hrvatska po tom pitanju mogla slijediti talijanski primjer.

"Mislim da imamo prostora poboljšati zakone i pooštriti kazne jer bi to ljude natjeralo da promisle gdje bacaju svoje smeće. Baš mi je žao što nismo do kraja zahvalni na tome što imamo."

Posebno ju rastužuje što prirodne ljepote često uzimamo zdravo za gotovo.

Foto: Privatna arhiva/Jelena Perčin

"Puna su nam usta djece i budućih generacija, a zapravo se jako malo trudimo nešto ostaviti toj djeci. Kod nas je jedan barbarizam zavladao. Mogli bi jednog dana gorko žaliti jer ima ona poslovica: Možeš ti što hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš.", iskrena je Jelena.

Odmor i na Korčuli

Nakon Italije uslijedili su dani na Korčuli. Jelena nije ondje bila samo na odmoru, nego i zbog manifestacije "Trag u beskraju", najvećeg glazbenog događaja posvećenog Oliveru Dragojeviću u njegovoj rodnoj Veloj Luci.

Naime, njezin suprug Ante Gelo posljednjih je godina jedan od ključnih ljudi cijelog projekta. Glazbeni je producent manifestacije, vodi bend koji prati izvođače na koncertima, autor je projekta "Oliver za gitaru", a ove je godine sa svojim Acoustic Orchestra nastupio i na završnoj večeri manifestacije.

Jelena je zato posljednje dane srpnja provela upravo u Veloj Luci, gdje je izbliza pratila događanja i uživala u posebnoj atmosferi.

"Stvarno je čudesno što se dogodilo u Veloj Luci. Mislim da je to nadraslo hrvatske okvire i postalo jedinstven međunarodni događaj. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta i ne znam tko još ima takvu morsku pozornicu kao što je ona u Veloj Luci. Divno je što se na taj način slavi Oliverov život i djelo, čovjeka koji nas je toliko zadužio glazbom i kulturom. Lijepo je vidjeti da ljudi prepoznaju prave vrijednosti", kaže glumica.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kolovoz će, kao i svake godine, provesti na Lopudu, kamo odlazi s djecom i gdje obitelj tradicionalno puni baterije prije povratka svakodnevnim obvezama.

"Ante će biti s nama, ali on će biti leteći, njemu je osmi mjesec radni. On će i sa svojom djecom malo otići do Mljeta. Mi ćemo im se vjerojatno pridružiti, kombiniramo se, ali u svakom slučaju smo ovdje na nekom južnom potezu", objašnjava glumica kombinacije za kolovoz.

'Ljeto je ljeto i treba biti vruće'

A za razliku od mnogih koji ovih dana jedva podnose visoke temperature, Jelena kaže da joj vrućine nimalo ne smetaju.

"Mi smo morski tipovi. Djeca obožavaju more, sunce i vrućinu. Ne kukamo zbog visokih temperatura, dapače, jedva čekamo ljeto. I najmlađe dijete, Jakša koji je ove godine predškolarac već pliva, naučio je prošlo ljeto", kaže.

Smatra da su se ljudi jednostavno previše naviknuli na klimatizirane prostore.

"Mislim da su nas razmazili klima-uređaji. Meni je potpuno bezveze kad sa svih strana puše klima. Ljeto je ljeto i ljeti treba biti vruće."

Prisjetila se i djetinjstva na Lopudu.

"Sjećam se ljeta kada smo usred noći svi iz mjesta ulazili u plićak jer se nije moglo spavati od vrućine. Danas ljudi govore da nikad nije bilo ovako, ali mislim da imaju selektivno pamćenje."

Na kraju kroz smijeh zaključuje:

"Ljudi vole kukati i vole pretjerivati."

Povratak Rajki i novi glumački izazovi

Ljetni predah neće još dugo trajati. Krajem kolovoza Jelena počinje snimati film 'Eva nakon pada' redateljice Lane Barić, u kojem će, kaže, imati priliku pokazati jedno novo glumačko lice.

"Baš me veseli jer imam jednu malu, simpatičnu ulogu i priliku odigrati nešto drugačije nego dosad."

Foto: RTL

Nakon toga vraća se na set druge sezone Divljih pčela, kojoj se posebno veseli.

"Zavoljeli smo taj projekt, okupila se divna ekipa i dobili smo priliku igrati zanimljive likove", kaže.

Posebno joj je srcu prirasla Rajka, jedan od najomiljenijih likova serije.

"Volim Rajku. To je krasna uloga i čast mi je što sam je dobila igrati. Mislim da su gledatelji zavoljeli seriju zato što likovi nisu crno-bijeli. Oni su slojeviti, nepredvidivi i puno bliži stvarnom životu. Upravo je to razlog zbog kojeg su se ljudi toliko uživjeli u priču", zaključuje Jelena.