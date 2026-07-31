Između proba i koncerata: Ante Gelo pokazao kako provodi vrijeme s Jelenom Perčin na Korčuli

Poznati hrvatski glazbenik, skladatelj i producent Ante Gelo (51), koji je posljednjih tjedana u fokusu javnosti zbog vjenčanja s glumicom Jelenom Perčin (45), podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju koja odiše ljetnom opuštenošću i prijateljstvom. Iako objava nema opisa, prizor nasmijanog društva okupljenog oko bogatog stola u Veloj Luci na otoku Korčuli govori više od tisuću riječi. Idilična scena s pogledom na more otkriva da se iza ovog opuštenog trenutka krije dublja priča o glazbi, sjećanju i neraskidivim vezama.

U čast neprežaljenom prijatelju

Vela Luka ovih dana diše za Olivera. Fotografija, na kojoj Gelo pozira u prvom planu bez majice, snimljena je tijekom manifestacije "Trag u beskraju", koja se svake godine održava u spomen na život i djelo legendarnog Olivera Dragojevića. Događaj privlači brojne glazbenike, prijatelje i obožavatelje u mjesto koje je Oliver zvao svojim domom.

Gelo, kao jedan od njegovih najbližih i najdugovječnijih suradnika, neizostavan je dio ove emotivne glazbene priče. Upravo je on s Oliverom dijelio pozornice diljem svijeta, od splitskog Peristila do londonskog Royal Albert Halla. Stoga, veliko društvo za stolom, uz pečenu ribu i vino, nije samo obično ljetno druženje. To je okupljanje ljudi povezanih glazbom i sjećanjem na čovjeka čije pjesme i dalje žive.

Atmosfera na fotografiji, ispunjena smijehom i zajedništvom, svjedoči o tome kako se Oliverova ostavština slavi na najbolji mogući način - kroz prijateljstvo i glazbu. Ove godine, Gelo je u sklopu manifestacije predstavio i zbirku nota pod nazivom "Oliver for Guitar", čime je dao još jedan trajan doprinos očuvanju glazbene baštine svog prijatelja.

Privatna sreća i profesionalni uspjesi

Ovo emotivno okupljanje na Korčuli događa se u posebno sretnom razdoblju za Gelu. Početkom srpnja, daleko od očiju javnosti, vjenčao se s poznatom glumicom Jelenom Perčin, a par je prve zajedničke fotografije kao supružnici podijelio s romantičnog medenog mjeseca u Italiji. Njihova veza, koju su dugo držali privatnom, sada je okrunjena brakom, a glazbenik ne skriva sreću.