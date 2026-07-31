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NEPREPOZNATLJIVE /

Ove žene varale su mreže svojim savršenim fotkama pa su ih uhvatili: Realnost je šokantna

Ove žene varale su mreže svojim savršenim fotkama pa su ih uhvatili: Realnost je šokantna
Foto: Reddit
Failovi u Photoshopu često nastaju zbog loše obrade fotografija, pretjeranog korištenja filtera ili nepažljivog brisanja detalja. Tako se mogu pojaviti neprirodne proporcije tijela, izobličena pozadina, nestali dijelovi ruku ili predmeti koji izgledaju kao da lebde. Takve pogreške brzo privuku pažnju publike i često postanu viralne na društvenim mrežama. Zato je važno pažljivo provjeriti fotografiju prije objave i koristiti Photoshop umjereno.
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Fotošop može biti odličan alat za uljepšavanje i uređivanje fotografija, ali ponekad rezultati ispadnu potpuno pogrešno. Najčešći failovi uključuju neprirodno izdužene noge, pretanak struk, nestale prste ili čudno savijene ruke.

Pozadina često otkrije lošu obradu jer zidovi, vrata ili namještaj izgledaju iskrivljeno. Ponekad osobe na fotografijama imaju previše zuba, dodatnu ruku ili dijelove tijela koji jednostavno ne izgledaju moguće. Problemi nastaju i kada se pretjera s filterima pa koža izgleda plastično i neprirodno.

Takve greške publika brzo primijeti, a fotografije se često prošire društvenim mrežama. Umjesto savršene fotografije, nastane prizor koji više zbunjuje nego što oduševljava. Neki od tih promašaja toliko su neobični da ih je teško objasniti.

Zato smo izabrali najbizarnije primjere koji će vas sigurno nasmijati. 

31.7.2026.
16:30
Webcafe.hr
Reddit
InternetFotošopNerealnoKaos
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