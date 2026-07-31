Najljepša lica Porcijunkulova? Pogledajte tko je zablistao u prvim redovima Grdovićeva koncerta

Na glavnoj pozornici 62. Porcijunkulova sinoć je vladala sjajna atmosfera uz koncert Mladena Grdovića, koji je svojim najvećim hitovima rasplesao i raspjevao okupljene. Publika svih generacija uživala je u dalmatinskim melodijama, a posebno živahno bilo je u prvim redovima, gdje nije nedostajalo osmijeha, dobre energije i posjetiteljica koje su plijenile pažnju. Tko je sve stigao na veliki koncert i tko je ukrao poglede, pogledajte u našoj bogatoj fotogaleriji.