Hajduk doveo globalno poznatu zvijezdu, a njezina prva poruka oduševila je navijače

Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković nova je igračica ŽNK Hajduk, a njezin dolazak u redove aktualnih prvakinja već je proglašen jednim od najvećih transfera u povijesti hrvatskog ženskog nogometa. Ipak, njezin potpis za splitski klub nije samo sportska priča. Za 26-godišnju napadačicu, koja je posljednjih godina postala jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih sportašica na društvenim mrežama, dolazak u Hajduk predstavlja povratak obiteljskim korijenima i ostvarenje dugogodišnje želje.

Hajduk je od samog početka pokazao da dolazak Marković nije običan transfer. Splitski klub predstavio ju je atraktivnim videom u stilu najave filmskog hita, u kojem se nova igračica pojavljuje pred kamerama prije intervjua.

Na pitanje je li spremna, Marković je uz osmijeh odgovorila: "Za intervju nisam. Al' za Hajduk jesam!", nakon čega je uzbuđeno skinula mikrofon i upitala: "Mogu sad ići igrat?"

Hajduk više od kluba: ostvarenje obiteljskog sna

Iza cijele priče ipak stoje emocije. Marković nikada nije skrivala koliko joj znači povezanost sa Splitom, s obzirom na to da njezina obitelj s majčine strane vuče korijene upravo iz tog grada. Na predstavljanju nije skrivala zadovoljstvo zbog dolaska u klub koji za nju ima posebno značenje.

"Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba", izjavila je."Pratiti Hajduk iz dijaspore bilo je dio svakodnevice, a sada nositi ovaj dres na Poljudu donosi poseban ponos".Upravo će ta povezanost s klubom i navijačima biti dodatna odgovornost za hrvatsku reprezentativku. Hajduk je nije doveo samo zbog priče koja prati njezin dolazak, već zbog kvalitete koju može donijeti na terenu.

Trener Damir Matulović dobio je napadačicu koja može igrati na više pozicija, od klasične špice do krilne pozicije. Njezina brzina, iskustvo iz međunarodnog nogometa i sposobnost igranja u različitim ulogama trebali bi biti važni aduti u obrani naslova prvakinja, ali i u povijesnom nastupu kluba u kvalifikacijama za Ligu prvakinja.

Za Marković dolazak u Split predstavlja i novu priliku nakon izazovnog razdoblja karijere. U ožujku 2023. godine, tijekom nastupa za švicarski Grasshopper, doživjela je tešku ozljedu koljena koja je ozbiljno ugrozila njezin nogometni put.

Nakon dugotrajnog oporavka pokušala je pronaći kontinuitet kroz nekoliko klubova. Nastupala je za Bragu, Damaiense i američki Brooklyn FC, ali česte promjene sredine nisu joj omogućile miran razvoj i povratak u najbolju formu.

Zbog toga Hajduk za nju predstavlja više od novog transfera, priliku za stabilnost i izgradnju novog poglavlja karijere. Sama je dolazak u Split opisala kao početak nove faze, a sada će na terenu pokušati dokazati da su problemi iz prošlosti iza nje.

Velika očekivanja već od prvog izazova

Angažman Ane Marije Marković za Hajduk ima nekoliko dimenzija. Klub dobiva igračicu koja donosi kvalitetu, iskustvo i veliku medijsku prepoznatljivost, dok Marković dolazi u sredinu u kojoj će imati priliku ponovno pronaći sigurnost i kontinuitet.Ipak, očekivanja će biti velika. Od najzvučnijeg pojačanja u povijesti ženskog Hajduka očekuju se pogoci, asistencije i konkretan doprinos rezultatima momčadi.Prvi veliki ispit stiže vrlo brzo. Već 5. kolovoza Hajduk u kvalifikacijama za Ligu prvakinja igra protiv bečke Austrije, a upravo će taj susret pokazati može li novo pojačanje odmah opravdati status najveće zvijezde koja je ikada stigla u splitski ženski nogomet.