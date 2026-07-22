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ZVUČNO POJAČANJE /

Hajduk igra atraktivno! Na Poljud stigla jedna od najljepših: 'Sanjala sam ovaj trenutak'

Hajduk igra atraktivno! Na Poljud stigla jedna od najljepših: 'Sanjala sam ovaj trenutak'
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Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

Marko Livaja više nije jedina senzacija pod Marjanom

22.7.2026.
20:10
Kristina Livaja
Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia
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Uoči Pafosa, na Poljud je sletjelo zvučno pojačanje, ali u žensku ekipu. Jedna od najpoznatijih nogometašica svijeta koju prati tri milijuna ljudi, Ana Maria Marković nova je hajdučica. 

Pratitelja na Instagramu 2,7 milijuna, reklamne kampanje, uloga u filmu i suradnja s Cristianom Ronaldom.

"Sljedeći pogodak pobjeđuje. Jako dobro! Vidiš! Čestitam! Dobro odigrano! Čestitam! Ti nastavi vježbati!"

Livaja više nije jedina senzacija na Poljudu. Jer ondje je stigla jedna od najljepših nogometašica svijeta. 

"Sanjala sam ovaj trenutak."

Ana Maria Marković nova je napadačica ženske ekipe Hajduka - s kojom će ovog ljeta igrati kvalifikacije za Ligu prvaka. Bit će joj to prvo iskustvo u hrvatskom klupskom nogometu u koji je došla iz američkog Brooklyna. Prije toga igrala je u Portugalu i Švicarskoj, u kojoj je i rođena.

"Rođena sam u Švicarskoj, u Zürichu, a ne u Hrvatskoj, u Splitu. Wikipedijo, zašto širiš laži? Možeš li to obrisati?"

Hrvatska javnost upoznala ju je 2021. kada ju je izbornik Nenad Gračan priključio reprezentaciji. Ubrzo je njezino ime postalo poznato i izvan nogometnih krugova - našla se na listi 100 najljepših lica svijeta za 2022. godinu.

A priliku za prvi udarac u bijelom dresu mogla bi imati već u subotu, u prijateljskom susretu protiv nogometašica Sarajeva.

"Jesmo gotovi? Mogu sad ići igrati?"

Ana Maria MarkovićHajdukHajdučicaPoljud
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