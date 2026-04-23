Najatraktivnija hrvatska nogometašica: 'Ne daju mi jesti i piti, ovakvu bol nikad nisam osjetila'

Ana Maria Marković, najpoznatija i po mnogima najatraktivnija hrvatska nogometašica, trenutno igra za Brooklyn FC gdje je doživjela je neugodno iskustvo tijekom treninga.

U jednom sudaru na terenu došlo je do ozljede nosa, a Ana Maria je ispričala kako je to bila jedna od najintenzivnijih boli koje je ikad osjetila. 'Pohvalila' se preko društvenih mreža kako joj je nos slomljen te se požalila i na iskustvo u američkom zdravstvenom sustavu.

Ispričala je kako je satima čekala CT pregled, a za to vrijeme joj nisu dopuštali jesti ni piti, a sve skupa ju je dodatno frustriralo. Cijelu situaciju detaljno je opisala svojim pratiteljima na Instagramu, naglasivši koliko joj je sve bilo neobično.

Detaljno je objasnila i kako je do ozljede došlo, uz napomenu da je sudar na treningu bio pomalo bizaran jer joj je nos slomila vlastita sestra.

Liječnici su joj morali vratiti nos na mjesto, a prije zahvata su joj anestezirali lice, što joj je bilo izrazito bolno iskustvo jer ne podnosi injekcije. Dodala je da je sve skupa bilo vrlo stresno te da je puno plakala, dok joj je gornji dio lica i dalje utrnut.

Pojasnili su joj liječnici i da se nos u potpunosti vrati u prvobitno stanje u oko 70 posto slučajeva, što ju brine jer postoji mogućnost operacije.

Bizarne ozljede

Bizarne ozljede i medicinski slučajevi nisu ju zaobilazili ni ranije pa je tako u nedavnom gostovanju u jednom podcastu priznala kako je punih pet godina profesionalno igrala nogomet bez prednjeg križnog ligamenta u koljenu, jedne od najtežih ozljeda s kojima se sportaši susreću.

Marković je 2018. doživjela puknuće prednjeg križnog ligamenta, a iako je medicinski protokol u takvim slučajevima gotovo uvijek operacija nakon koje slijedi dugotrajan oporavak, odlučila je krenuti drugim putem, suprotno savjetima liječnika. Ključan faktor u njezinoj odluci bila je duljina predviđene pauze.

"Kad sam čula brojku, devet do 12 mjeseci pauze, to za mene jednostavno nije bila opcija", ispričala je u podcastu The Players' Network.

Odbila je operaciju i oslonila se na znanje koje je stekla tijekom školovanja za fitness instruktoricu. Znala je da postoje slučajevi, čak i među rekreativcima, koji normalno funkcioniraju bez tog ligamenta.

Upitala je liječnika za alternativu. i pitala koliko bi trajao oporavak bez operacije. Liječnik joj je rekao četiri do šest mjeseci, a ona je odiuševljeno pristala.

Marković se od ozljede oporavila bez operacije i na teren se vratila u rekordnom roku, odigravši prvu utakmicu već u četvrtom mjesecu oporavka. Sljedećih pet godina nastavila je graditi profesionalnu karijeru, mijenjati klubove i igrati na najvišoj razini, a sve to s potrganim ligamentom.