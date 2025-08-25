Hrvatska reprezentativka stigla u New York: U Brooklynu će igrati s posebnom suigračicom!

Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković ostvarila je zanimljiv transfer u SAD, gdje će nastupati za Brooklyn FC u novoj sezoni USL Super lige. Posebnu dimenziju ovom potezu daje činjenica da će u istoj momčadi igrati i njezina sestra Kiki.

Ana Maria (25) dolazi nakon kratke epizode u portugalskom prvoligašu Damaineseu, dok je 24-godišnja Kiki stigla iz švicarskog Rapperswil-Jone. Obje imaju i reprezentativne nastupe za Hrvatsku.

'Potpis za Brooklyn FC za mene je uzbudljiv korak. Osjećam posebnu energiju oko kluba i grada, a činjenica da ću igrati uz svoju sestru čini sve još posebnijim,' poručila je Ana Maria. Kiki je dodala: 'Oduvijek treniramo i igramo zajedno, a sada ćemo imati priliku to raditi i u SAD-u. Veselim se sezoni i zajedničkoj borbi za klub.'

Brooklyn FC ulazi u svoju drugu sezonu u USL Super ligi, natjecanju koje dijeli status najvišeg ranga američkog ženskog nogometa uz NWSL.

Uz sportske obveze, sestre Marković aktivne su i izvan terena – zajedno vode vlastiti brand veganskog proteinskog napitka pod nazivom RELOADZ.

