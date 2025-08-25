Rumunjski nogomet ponovno šokira: Savez oduzeo klubu čak 94 boda

Nogomet u Rumunjskoj nikada ne razočara kada su u pitanju neobične i gotovo nevjerojatne priče. Ovoga puta u središtu pozornosti našao se trećeligaš FCU Craiova, klub koji je u samo nekoliko mjeseci doživio najveću kaznu u povijesti rumunjskog nogometa.

Iz lošeg u gore

Iako je trebao igrati u drugoj ligi, Craiova nije platila potrebnu licencu za natjecanje pa je prebačena u treći rang i odmah startala sa 14 negativnih bodova. Međutim, to je bio tek početak njihove agonije. Zbog nagomilanih dugova i neisplaćenih plaća bivšim igračima i zaposlenicima, Rumunjski nogometni savez udario je puno žešće – oduzeli su im čak 94 boda, pa su sezonu u Trećoj ligi započeli s nevjerojatnih -94.

Kako prenose rumunjski mediji, to bi mogao biti tek prvi korak. Ako do 3. rujna klub ne dostavi dokaze o isplati dugova, prijeti mu dodatno oduzimanje bodova, pa čak i izbacivanje iz svih nacionalnih natjecanja. Navodno bi se konačna odluka mogla donijeti 25. rujna. Pravila su jasna: za svakih 15 dana neplaćenih obveza, automatski slijedi nova kazna od dva boda.

Oglasio se i vlasnik

Vlasnik kluba, kontroverzni Adrian Mititelu, uvjeren je da do isključenja neće doći: 'Nećemo biti izbačeni. Situacija će se riješiti na ovaj ili onaj način!' tvrdi, dodajući da odluke Saveza smatra nevažećima i da će sve osporavati na sudu. No, iz Saveza poručuju kako se kazne provode u skladu s pravilnicima, bez obzira na Mititeluove tužbe.

Kako god završila ova priča, jedno je sigurno – FCU Craiova već je upisala svoje ime u povijest kao klub s možda najbizarnijom kaznom koju je europski nogomet ikada vidio.

