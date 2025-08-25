Luka u novom ruhu: Hrvatski kapetan predstavio treći dres svog kluba inspiriran Hrvatskom

Luka Modrić u travnju ove godine postao je suvlasnikom velškog kluba Swansea City koji se natječe u Championshipu - engleskoj drugoj ligi. Sada je nakon četiri mjeseca u klubu po prvi puta na vidjelo izašlo kako Luka obnaša potpuno novu funkciju u svom klubu. Naime, sudjelovao je u dizajniranju i predstavljanju trećeg dresa momčadi za ovu sezonu.

Proizvođač dresa je Joma, a sadrži elemente Golf motorsport dizajnom, ali i detalje u crvenoj, bijeloj i plavoj boji u kojima se vidi Modrićev utjecaj. "Nakon što je u sezoni 2023./2024. posebni četvrti dres s Gulfovim logom na prsima obilježio 30. godišnjicu osvajanja Autoglass Trophyja, novi treći dres dolazi u prepoznatljivim Gulf bojama – trkaćoj plavoj i narančastoj. Dres je već dostupan u prodaji.

Dizajn donosi prepoznatljive tonove brojnih legendarnih Gulf oznaka iz motosporta, koje su nosili neki od najpoznatijih automobila u povijesti, poput Forda GT40, Porschea 917 i McLarena F1 GTR. Gulf boje nose i posebnu simboliku za navijače Swanseaja jer su se nalazile na domaćim i gostujućim dresovima kluba sredinom devedesetih, a sada će Jack Army imati priliku doći do najnovije verzije koju je predstavio vlasnik kluba i nogometna legenda Luka Modrić" - napisao je klub u objavi na društvenim mrežama.

Modrić je za Swansea ključan faktor kada je u pitanju privlačenje sponzora kako bi se poboljšala financijska slika kluba i pojačao se njegov globalni utjecaj. Jedan od glavnih sponzora kluba je Reviva Coffee čiji se logo može vidjeti na sve tri garniture Swanseaja za ovu sezonu.

