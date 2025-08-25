Dinamovac dobio poziv u reprezentaciju, evo protiv koga će igrati

Scott McKenna (28), škotski stoper koji od ove sezone igra za zagrebački Dinamo, pozvan je u škotsku reprezentaciju za utakmice protiv Danskom i Bjelorusijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

McKenna je već dugo standardni škotski reprezentativac, a za nacionalnu momčad debitirao je 2018. godine. Nastupio je 42 puta i zabio jedan gol.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his first squad of our World Cup Qualifying campaign.



🎟️ The campaign starts away to Denmark and Belarus, before matches at Hampden Park in October and November: https://t.co/BRhAhPsOmw pic.twitter.com/gWB0KF51m9 — Scotland National Team (@ScotlandNT) August 25, 2025

Škotskoj će ovo biti prve utakmice u kvalifikacijama, a smješteni su u skupinu s Danskom, Bjelorusijom i Grčkom.

McKenna je u dinamo stigao ovoga ljeta nkon isteka ugovora sa španjolskim Las Palmasom. U dosdašnjim utakmicama bio je standardni prvotimac i ima četiri nastupa.

Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

