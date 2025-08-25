VAŽAN KOTAČIĆ /

Dinamovac dobio poziv u reprezentaciju, evo protiv koga će igrati

Foto: Marko Prpic/pixsell

Možda nema hrvatskog, ali Dinamo ima škotskog reprezentativca McKennu

25.8.2025.
15:13
SPORTSKI.NET
Marko Prpic/pixsell
Scott McKenna (28), škotski stoper koji od ove sezone igra za zagrebački Dinamo, pozvan je u škotsku reprezentaciju za utakmice protiv Danskom i Bjelorusijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

McKenna je već dugo standardni škotski reprezentativac, a za nacionalnu momčad debitirao je 2018. godine. Nastupio je 42 puta i zabio jedan gol.

Škotskoj će ovo biti prve utakmice u kvalifikacijama, a smješteni su u skupinu s Danskom, Bjelorusijom i Grčkom.

McKenna je u dinamo stigao ovoga ljeta nkon isteka ugovora sa španjolskim Las Palmasom. U dosdašnjim utakmicama bio je standardni prvotimac i ima četiri nastupa.

Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić ide u klub fascinantne povijesti iz doba nekadašnje Istočne Njemačke

Scott MckennaDinamo
