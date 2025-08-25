Dinamovac dobio poziv u reprezentaciju, evo protiv koga će igrati
Možda nema hrvatskog, ali Dinamo ima škotskog reprezentativca McKennu
Scott McKenna (28), škotski stoper koji od ove sezone igra za zagrebački Dinamo, pozvan je u škotsku reprezentaciju za utakmice protiv Danskom i Bjelorusijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
McKenna je već dugo standardni škotski reprezentativac, a za nacionalnu momčad debitirao je 2018. godine. Nastupio je 42 puta i zabio jedan gol.
Škotskoj će ovo biti prve utakmice u kvalifikacijama, a smješteni su u skupinu s Danskom, Bjelorusijom i Grčkom.
McKenna je u dinamo stigao ovoga ljeta nkon isteka ugovora sa španjolskim Las Palmasom. U dosdašnjim utakmicama bio je standardni prvotimac i ima četiri nastupa.
Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.
