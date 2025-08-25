I to baš pred kvalifikacije: Srbi dobili neočekivanu šansu

Engleski napadač Bukayo Saka će zbog ozljede propustiti utakmicu Arsenala protiv Liverpoola u nedjelju, kao i kvalifikacijske utakmice Engleske za Svjetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije sljedeći mjesec.

Saka je ozlijedio tetivu u subotu u domaćoj pobjedi protiv Leeds Uniteda, a procjenjuje se da napadač neće moći igrati do četiri tjedna, javlja BBC.

Engleski reprezentativac propustio je tri i pol mjeseca prošle sezone nakon operacije desne tetive koljena.

I kapetan Arsenala Martin Odegaard je upitan za utakmicu na Anfieldu zbog ozljede ramena zadobivene u pobjedi protiv Leedsa.

Odegaard je izgledao kao da ga boli kada je zamijenjen u prvom poluvremenu pobjede od 5-0, a bivši ofenzivni vezni igrač Real Madrida navodno je napustio stadion Emirates s ozljedom ramena.

