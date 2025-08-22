Nikad viđeno na utakmici Srbije: Osuđeni Dodik izviždan pred tisućama, ovo nije očekivao

Prijateljska košarkaška utakmica Srbije i Slovenije u Beogradu završila je uvjerljivom pobjedom domaćina 106:72, ali pažnju su ukrale scene s tribina.

Naime, Milorad Dodik, bivši predsjednik RS-a i lider SNSD-a, doživio je žestoke zvižduke čim se pojavio i ustao sa svog mjesta.

Prema navodima drugih medija, u tom trenutku je u areni pojačana muzika kako bi se prikrili zvižduci.

Ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije prošao bez negodovanja. Publika mu je uputila uvredljive povike. Dodik je, pak, imao i neugodan ispraćaj nakon meča uz zviždanje dok je napuštao dvoranu pognute glave.

Što se košarke tiče, Srbija je dominirala. Nikola Jović bio je najefikasniji s 18 poena i 7 skokova, Bogdan Bogdanović dodao je 14, a Nikola Jokić ubilježio je 10 poena, 8 skokova i 4 asistencije.

