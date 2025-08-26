Sve o EuroBasketu 2025: Jedinstveni vodič kroz europsku košarkašku groznicu

Europska košarkaška elita ponovno se okuplja na najvećoj pozornici na kojoj, nažalost, po prvi put u povijesti neće biti Hrvatske. Od 27. kolovoza do 14. rujna 2025. godine, 24 najbolje reprezentacije Starog kontinenta borit će se za prestižnu titulu prvaka na 42. izdanju FIBA EuroBasketa.

Ovogodišnje prvenstvo, koje se vraća u svoj uobičajeni četverogodišnji ciklus, donosi jedinstveni format s četiri zemlje domaćina – Cipar, Finska, Poljska i Latvija – obećavajući vrhunsku košarku, neizvjesne dvoboje i poteze za pamćenje o kojima ćemo, vjerujemo, još dugo pričati. Konkurencija predvođena najvećim NBA zvijezdama jača je no ikad.

Cipar će po prvi put u svojoj povijesti nastupiti na završnom turniru. U elitu se nakon dugog izbivanja vraćaju Portugal (nakon 14 godina) i Švedska (nakon 12 godina). Nažalost, po prvi put u povijesti, na EuroBasketu neće biti Hrvatske, koja nije uspjela proći kvalifikacije, što predstavlja jedan od najvećih neuspjeha hrvatske košarke. Ulaznice za utakmice dostupne su putem službenih kanala FIBA-e, a cijene se kreću od oko 30 € za utakmice u grupnoj fazi do nekoliko stotina eura za finalni dvoboj.

Format natjecanja i gradovi domaćini

Turnir započinje grupnom fazom u kojoj su 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine po šest reprezentacija. Utakmice će se igrati u četiri različita grada, a svaki od njih ugostit će po jednu skupinu:

Skupina A: Riga (Latvija)

Skupina B: Tampere (Finska)

Skupina C: Limassol (Cipar)

Skupina D: Katowice (Poljska)

Svaka reprezentacija odigrat će pet utakmica unutar svoje skupine. Četiri najbolje plasirane ekipe iz svake skupine osigurat će prolazak u nokaut fazu koja započinje osminom finala. A1–B4, B1–A4, A2–B3, B2–A3, te analogno između skupina C i D. Od te točke, nema popravnog ispita – igra se na jednu pobjedu. Cjelokupna završnica turnira, od osmine finala do velikog finala, održat će se u latvijskoj prijestolnici, Rigi, čija će Arena Riga biti epicentar borbe za medalje. Svaka reprezentacija u skupini igra pet utakmica (svako sa svakim). Poraženi u četvrtfinalu razigravaju za mjesta 5.–8. Sve utakmice nokaut-faze igraju se u Rigi.

Arene

Riga (Latvija) — Xiaomi Arēna (bivša “Arena Riga”), kapacitet za košarku oko 11.200; u Rigi se igra i cijela završna faza.

Tampere (Finska) — Nokia Arena, multifunkcionalna dvorana kapaciteta oko 13.455.

Limassol (Cipar) — Spyros Kyprianou Athletic Center, najveća ciparska dvorana, nadograđena na ~8.000 mjesta za EuroBasket.

Katowice (Poljska) — kultni Spodek (11.500), domaćin skupine D.

Zvjezdana prašina na europskim parketima

EuroBasket 2025. bit će pravi spektakl zahvaljujući nevjerojatnoj koncentraciji talenta i sudjelovanju nekih od najvećih svjetskih košarkaških zvijezda. Oči javnosti bit će uprte u trojicu dominantnih igrača današnjice: trostrukog NBA MVP-a Nikolu Jokića, koji će predvoditi Srbiju, Luku Dončića, čarobnjaka na čelu Slovenije, te Giannisa Antetokounmpa, koji će nositi igru Grčke.

No, lista zvijezda tu ne staje. Domaćin Latvija polagat će nade u svog NBA prvaka Kristapsa Porziņģisa, dok će Finska jurišati na krilima sjajnog Laurija Markkanena. Njemačka, aktualni svjetski prvak, dolazi s moćnim dvojcem koji čine Franz Wagner i Dennis Schröder. Francuska, iako oslabljena neigranjem Victora Wembanyame, ima impresivnu mladu jezgru s igračima poput Zacchariea Risachera i Alexandrea Sarra. Tu su i dokazana imena poput Nikole Vučevića (Crna Gora), Jusufa Nurkića (Bosna i Hercegovina) i Alperena Şengüna (Turska), jamčeći da će svaka utakmica obilovati vrhunskim individualnim potezima.

Tko brani zlato?

Španjolska — prvak Europe iz 2022. (u finalu nadjačala Francusku).

Tko su favoriti?

Prema zadnjem izdanju FIBA “Smart Power Rankings”, najviše kotiraju Srbija i Njemačka, a Francuska je odmah iza. Slično misle i kladionice, koje kao prvog favorita ističu Srbiju, potom Njemačku i Francusku; Grčka i Španjolska su u drugom redu kandidata.

Analiza skupina i favoriti iz sjene

Ždrijeb je donio nekoliko iznimno zanimljivih skupina, a put do medalje bit će trnovit od samog početka.

Skupina A (Riga)

Srbija, Turska, Latvija, Češka, Estonija, Portugal

Analiza: Srbija ulazi kao apsolutni favorit ne samo skupine, već i cijelog turnira. S Nikolom Jokićem kao vođom, sve osim prvog mjesta bilo bi iznenađenje. Ipak, domaćin Latvija, nošena publikom i Kristapsom Porziņģisom, bit će izuzetno opasan protivnik. Turska također ima respektabilan roster s nekoliko NBA igrača i tražit će svoju priliku za visoki plasman.

Skupina B (Tampere)

Njemačka, Finska, Litva, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija

Analiza: Aktualni svjetski prvaci, Nijemci, s pravom nose ulogu favorita. Njihova uigranost i kvaliteta trebali bi biti dovoljni za vrh skupine. Domaćin Finska, predvođena nezaustavljivim Laurijem Markkanenom, bit će tvrd orah za sve. Ne treba otpisati ni Litvu, tradicionalnu košarkašku velesilu s Jonasom Valančiūnasom, kao ni Crnu Goru s Nikolom Vučevićem.

Skupina C (Limassol)

Španjolska, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Cipar

Analiza: Ovo je bez sumnje "skupina smrti". Branitelji naslova Španjolci, iako u fazi smjene generacija, uvijek su opasni. Grčka s Giannisom Antetokounmpom ima najdominantnijeg pojedinca, dok Italija dolazi u sjajnoj formi i s mladom, potentnom momčadi. Gruzija i Bosna i Hercegovina imaju NBA kvalitetu i mogu pomrsiti račune svakome. Domaćin Cipar debitira na velikoj sceni i pokušat će ostaviti što bolji dojam.

Skupina D (Katowice)

Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Analiza: Očekuje nas izravan dvoboj za prvo mjesto između Slovenije, koju predvodi Luka Dončić i Francuske, koja se može pohvaliti nevjerojatnom širinom i atleticizmom. Domaćin Poljska, koja je na prošlom EuroBasketu iznenađujuće osvojila četvrto mjesto, tražit će novu senzaciju pred svojim navijačima. Izrael, s Denijem Avdijom, također ima svoje adute za prolazak dalje.

Put do finala i povijesni kontekst

Grupna faza natjecanja traje od 27. kolovoza do 4. rujna. Nakon dana odmora, najbolje reprezentacije sele se u Rigu, gdje kreće borba na ispadanje. Osmina finala igra se 6. i 7. rujna, četvrtfinala su na rasporedu 8. i 10. rujna, a polufinalni dvoboji 12. rujna. Vrhunac turnira dogodit će se u nedjelju, 14. rujna, kada će se odigrati utakmica za treće mjesto i veliko finale koje će okruniti novog prvaka Europe.

Ovo prvenstvo donosi i nekoliko povijesnih zanimljivosti. Cipar će po prvi put u svojoj povijesti nastupiti na završnom turniru. U elitu se nakon dugog izbivanja vraćaju Portugal (nakon 14 godina) i Švedska (nakon 12 godina). Nažalost, po prvi put u povijesti, na EuroBasketu neće biti Hrvatske, koja nije uspjela proći kvalifikacije, što predstavlja jedan od najvećih neuspjeha hrvatske košarke. Ulaznice za utakmice dostupne su putem službenih kanala FIBA-e, a cijene se kreću od oko 30 € za utakmice u grupnoj fazi do nekoliko stotina eura za finalni dvoboj.

Najuspješnije reprezentacije EuroBasketa

SSSR — 14 naslova (rekord svih vremena, uključujući niz od osam zlatnih u nizu). Guinness World Records

Jugoslavija — 8 naslova. FIBA Basketball

Španjolska — 4 naslova (2009., 2011., 2015., 2022.). basketnews.com

Litva — 3 naslova. FIBA Basketball

Italija i Grčka — po 2 naslova. FIBA Basketball

Francuska, Rusija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Slovenija, Čehoslovačka.

Brzi vodič - ključni datumi

Skupine: 27. kolovoza – 5. rujna (Grupa D kreće 28. 8.).

Osmina finala: 6.–7. rujna

Četvrtfinala: 9.–10. rujna

Polufinala: 12. rujna

Finale i utakmica za broncu: 14. rujna

Sve utakmice nokaut-faze: Riga, Xiaomi Arēna.

EuroBasket 2025 obećava dva i pol tjedna košarkaškog spektakla. S tolikim brojem zvijezda i izjednačenih reprezentacija, put do trona bit će neizvjesniji no ikad. Tko će 14. rujna u Rigi podići pobjednički pehar, ostaje vidjeti, no jedno je sigurno – ljubitelji košarke uživat će u svakom trenutku.

