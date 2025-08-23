bizarna kazna /

Od superzvijezde do... NBA legenda osuđena zbog pucnjave u trgovačkom centru

Od superzvijezde do... NBA legenda osuđena zbog pucnjave u trgovačkom centru
Foto: Profimedia

Tijekom tog incidenta nitko nije ozlijeđen...

23.8.2025.
17:58
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši američki košarkaš Shawn Kemp (55), svojedobno velika zvijezda Seattle SuperSonicsa, osuđen je na mjesec dana kućnog pritvora te 240 sati humanitarnog rada zbog umiješanosti u pucnjavu u trgovačkom centru u Tacomi 2023. godine.

Kemp je priznao krivnju tijekom suđenja u svibnju, a u petak mu je izrečena kazna.

Kemp je otvorio vatru na automobil s dvojicom muškaraca koji su mu iz kamioneta ukrali mobitel, sportske suvenire i još neke osobne stvari. Kradljivce je pronašao tako što je slijedio signal svog mobitela, a na suđenju je kazao kako je pucao u samoobrani.

"Trebao sam postupiti pametnije. Običan poziv policiji bi zasigurno riješio situaciju", priznao je Kemp.

Tijekom spomenutog incidenta nitko nije ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'

NbaKaznaPucnjava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
bizarna kazna /
Od superzvijezde do... NBA legenda osuđena zbog pucnjave u trgovačkom centru