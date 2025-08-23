Od superzvijezde do... NBA legenda osuđena zbog pucnjave u trgovačkom centru

Bivši američki košarkaš Shawn Kemp (55), svojedobno velika zvijezda Seattle SuperSonicsa, osuđen je na mjesec dana kućnog pritvora te 240 sati humanitarnog rada zbog umiješanosti u pucnjavu u trgovačkom centru u Tacomi 2023. godine.

Kemp je priznao krivnju tijekom suđenja u svibnju, a u petak mu je izrečena kazna.

Kemp je otvorio vatru na automobil s dvojicom muškaraca koji su mu iz kamioneta ukrali mobitel, sportske suvenire i još neke osobne stvari. Kradljivce je pronašao tako što je slijedio signal svog mobitela, a na suđenju je kazao kako je pucao u samoobrani.

"Trebao sam postupiti pametnije. Običan poziv policiji bi zasigurno riješio situaciju", priznao je Kemp.

Tijekom spomenutog incidenta nitko nije ozlijeđen.

