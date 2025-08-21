Srpski mediji 'raspalili' po hrvatskim košarkašima: 'Na što su spali...'

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Dansku u gostima sa 79:76 u posljednjem kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Hrvatska je tako izborila plasman u prvi krug kvalifikacija gdje će joj protivnici biti Njemačka, Cipar i Izrael.

U drugom krugu, tri najbolje od tih reprezentacija križat će se s tri najbolje reprezentacije iz skupine u kojoj su Latvija, Poljska, Nizozemska i Austrija, a tri najbolje od navedenih osam reprezentacija plasirat će se na Svjetsko prvenstvo.

Naši košarkaški imali su dosta problema protiv košarkaškog liliputanca, a vrlo kritični prema izabranicima Tomislava Mijatovića su mediji iz regije, konkretno Srbije. Blic je tako objavio tekst s naslovom: "Na što su spali susjedi: Hrvatska se mučila, ali se kvalificirala u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo!"

Foto: Nel Pavletic/pixsell

U tekstu navode: "U prvoj četvrtini zaostatak Hrvatske bio je čak minus 13 (36:23). Međutim, Mijatovićevi izabranici uozbiljili su se i serijom 13:2 prišli na samo dva poena razlike (36:38). Na početku drugog poluvremena Hrvatska je prvi put povela tricom Tonija Nakića (39:38), ali je zatim ponovno upala u problem, pa su Danci poveli sa sedam razlike. Ipak, u samoj završnici treće četvrtine Hrvatska je ponovno zaigrala bolje i došla do vođstva 60:57. Tricom Šarića Hrvatska je u samoj završnici povela 72:69, a potom su on i Roko Badžim pogodili slobodna bacanja i zapečatili pobjedu."

Ozlijedio se Mario Hezonja

Telegraf u tesktu pod naslovom "Uzbuna u hrvatskoj, jedva pobijedili slabašnu selekciju bez košarkaša Partizana, ozlijedio im se najbolji igrač" ističe ozljedu Marija Hezonje: "Susjed koji se već nekoliko godina muči i nema plasmane na velika natjecanja tijekom meča protiv Danske ostao je bez Marija Hezonje, koji je poslije šest minuta na terenu morao izaći zbog ozljede. Za Dansku nije igrao Iffe Lundberg iz Partizana, ali su se Hrvati namučili za pobjedu."

Nešto blaži bio je B92 koji je u naslovu samo napisao: "Hrvatska će se boriti za Svjetsko prvenstvo! Važna pobjeda i dominacija Šarića, ozlijedio se Hezonja."

