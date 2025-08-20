Schröder digao Njemačku na noge: 'Nikad me neće voljeti kao Nowitzkog jer sam tamne puti'

Samo su dvojica njemačkih košarkaša kroz povijest dobila čast nositi zastavu na Olimpijskim igrama: Dirk Nowitzki 2008. u Pekingu i Dennis Schröder prošle godine u Parizu.

No, Schröder je sada zabrinuo njemačku javnost izjavom kako je manje popularan od Nowitzkog zbog - boje kože.

"Neću dobiti istu ljubav u ovoj zemlji jer sam tamne puti", rekao je u intervjuu za Stern pa dodao: „

"Sjedio sam ispred televizora s 14 godina kada je Dirk Nowitzki nosio zastavu na Ljetnim olimpijskim igrama 2008. u Pekingu. Tada sam pomislio: Kako cool, ne može biti većeg priznanja. Danas, međutim, znam: To je velika čast, ali za mene nikada neće biti isto kao što je bilo za Dirka."

U Njemačkoj postoje određene ideje o tome kako bi se zvijezde trebale ponašati. Nikada se nije uklapao u taj kalup, jer se povremeno kao mladi igrač počastio skupim satovima i luksuznim automobilima. NBA profesionalac si je, između ostalog, kupio zlatni Audi tijekom svog vremena s Atlanta Hawksima.

"Griješio sam, nisam savršen. Ipak, pogrešno je suditi nekome koga ne poznajete dobro", kaže Schröder. "Ovo je društveni problem, a društvene mreže samo pogoršavaju tu površnost i mržnju. Činjenica da mi je bilo dopušteno biti nosilac zastave ne čini ovu priču nimalo boljom."

Je li problem ipak nešto drugo?

Schröder je vodio njemačku reprezentaciju do naslova Svjetskog prvenstva 2023. - uspjeh koji Nowitzki nikada nije postigao. Umjesto toga, 'Dirkules' je osvojio NBA prvenstvo 2011. s Dallas Mavericksima.

Nadalje, Nowitzki se u SAD-u poštuje kao legenda. Schröder je, s druge strane, sada stigao do svog desetog NBA kluba, Sacramento Kingsa. Za razliku od Nowitzkog, on je obično igrač s klupe.

U intervjuu je Schröder najavio da se namjerava vratiti u Njemačku nakon NBA karijere. Većinski je dioničar Braunschweig Basketball Lionsa. Nekoliko je puta izjavio da bi ponovno igrao za momčad.

"Mnogi profesionalci ostaju u SAD-u nakon igračke karijere i uživaju u svojoj slavi. Ali ja pripadam Njemačkoj", rekao je Schröder.

Na nadolazećem Europskom košarkaškom prvenstvu (od 27. kolovoza do 14. rujna u Finskoj, Latviji, Poljskoj i Cipru), Schröder prvo želi osvojiti naslov.

