Jak udarac za reprezentaciju iz susjedstva: Na Eurobasket će bez najboljeg igrača

Džanan Musa, možda i najbitniji košarkaš reprezentacije Bosne i Hercegovine, morao je otkazati nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu zbog operacije trbušnog zida. Musa je sam obznanio tu vijest objavom na društvenim mrežama:

"Ovim putem želim obavijestiti vas i javnost da, radi zdravstvenih razloga, nažalost neću biti u mogućnosti pomoći momcima na predstojećem Euru. Prvi put se susrećem s ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo. Medicinski tim je upoznat sa svim detaljima. Prije par dana imao sam operaciju u Münchenu, a oporavak će trajati nekoliko dana duže nego što je planirano. Očekivanja su bila i ostaju ogromna, a put do plasmana je zahtjevan. Siguran sam da će momci iznijeti teret kako dolikuje. Svim srcem sam uz njih i uvjeren sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu Domovinu" - napisao je.

Reprezentacija BiH već neće moći računati na Xaviera Castanedu, a izostanak Muse je još jači udarac za njihove ambicije. Musa će svoj oporavak odraditi u Dubaiju nakon čega će se pridružiti pripremama svog novog kluba.

Reprezentacija BiH na Europskom prvenstvu igrat će u skupini C zajedno sa Španjolskom, Italijom, Gruzijom, Ciprom i Grčkom, a natjecanje će otvoriti protiv Ciprana 28. kolovoza.

