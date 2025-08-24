Pogledajte potpisanu sličicu s Jordanom i Bryantom koja je prodana za nevjerojatnih 13 milijuna dolara

Potpisana sličica s Michaelom Jordanom i Kobeom Bryantom prodana je u subotu za 12,932 milijuna dolara, čime je postavljen rekord za najviše plaćenu sportsku kolekcionarsku karticu ikad.

Ova rekordna sličica poznata je kao Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant za sezonu 2007.-08. Nadmašila je karticu Topps Mickeyja Mantlea iz 1952., koja je prodana za 12,6 milijuna dolara u kolovozu 2022.

Kartica Jordan/Bryant drugi je najskuplji sportski kolekcionarski predmet ikad, iza dresa Babea Rutha iz Svjetske serije iz 1932. koji je prodan za 24,12 milijuna dolara 2024. godine.

Kartica Jordan/Bryant prodana je putem Heritage Auctionsa, a identitet kupca nije otkriven.

Chris Ivy, direktor sportskih aukcija Heritagea, rekao je putem ESPN-a da je kartica Jordan/Bryant "vrhunac što se tiče modernih kolekcionara sličica". Dodao je da se još jedna ne može stvoriti, a moderni kolekcionari, vezani za košarku, oduvijek su je smatrali svetim gralom.“

Ivy je dodao da ju je prethodni vlasnik čuvao više od desetljeća, odbijajući privatne ponude „visokih sedmeroznamenkastih“ iznosa u tom razdoblju.

"Procjena prije aukcije bila je više od 6 milijuna dolara“, rekao je Ivy za ESPN, „pa je ponekad, ako je komad jedinstven poput ovog, stvarno korisno pustiti ga da odleži koji dan.“

