Pogledajte tko je sada među najbogatijim sportašima svijeta: Federer ušao u klub milijardera!

Bivši broj jedan svijeta i osvajač 20 Grand Slamova, Roger Federer, postao je tek sedmi sportaš u povijesti s bogatstvom većim od milijardu dolara. Prema Forbesu, Švicarac vrijedi 1,1 milijardu, čime je drugi tenisač nakon Iona Tiriaca koji je to postigao ulaganjima.

Velik dio Federera bogatstva dolazi iz investicija, 2018. kupio je 3% udjela u tvrtki On, proizvođaču sportske obuće, čiji je njegov udio danas vrijedan oko 500 milijuna dolara. Igračkom karijerom zaradio je oko 130 milijuna dolara, dok ostatak dolazi iz sponzora i investicija.

Na Forbesovoj listi milijardera među sportašima nalaze se i Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman i Tiger Woods.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte što je Trump poručio Infantinu: 'Mogu li ti to ukrasti?'