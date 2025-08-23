Povijesni trenutak na Maksimiru: Pogledajte epsku koreografiju BBB-a koja je podigla Maksimir na noge

Na Maksimiru se igra dvoboj četvrtog kola SuperSport HNL-a između Dinama i Istre 1961, a početak utakmice donio je uzbuđenja i na terenu i na tribinama. Dinamo, koji u prvenstvu još ne zna za kiks, traži četvrtu uzastopnu pobjedu, dok Puližani žele do prvog trijumfa nakon dva remija i poraza.

Modri su poveli već u ranoj fazi susreta zahvaljujući nesvakidašnjoj situaciji. Taraba je vratio loptu Koliću, no vratar Istre poskliznuo se pri primanju. U toj gužvi Beljo mu je oduzeo loptu, nakratko izgubio ravnotežu, ali se brzo pridigao i pospremio loptu u praznu mrežu za 1:0.

Spektakl se preselio i na tribine. Bad Blue Boysi pripremili su impozantnu koreografiju s motivom BSN – „borba se nastavlja“. Prvi krug simbola podsjeća na Domovinski rat, drugi na borbu za povratak imena, a treći, koji je večeras simbolično prekrižen, označava završetak dugogodišnje borbe za demokratizaciju kluba.

