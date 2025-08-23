OTKRIO DATUM ŽDRIJEBA /

Trumpov show! Uzeo trofej SP-a, zadrijemao pa pokazivao slike s Putinom: Infantino 'umirao' od smijeha

Ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će priređen u Kennedy Centeru u glavnom gradu SAD-a Washingtonu 5. prosinca, objavio je u petak američki predsjednik Donald Trump

"Velika je čast u kulturnom centru našeg glavnog grada ugostiti ovaj globalni događaj i ovu nevjerojatnu skupinu ljudi i nevjerojatnih sportaša, najboljih na svijetu", objavio je Trump u društvu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Na SP 2026. po prvi će put sudjelovati 48 reprezentacija koje će biti podijeljene u 12 skupina po četiri, a čak 32 će izboriti prolazak u nokaut-fazu.

Ukupno će se odigrati 104 utakmice, od toga po 13 u Meksiku i Kanadi, a ostalih 78 u 10 različitih američkih gradova.

Trumpov show! Uzeo trofej SP-a, zadrijemao pa pokazivao slike s Putinom: Infantino 'umirao' od smijeha