Svi pogledi su bili na njoj: Zgodna plavuša u rozoj košulji razvedrila nebo iznad Šibenika

Šibenik je dočekao kišovito prijepodne ovaj petak, ali kiša nije spriječila prolaznike da prošetaju gradom. Kišobrani su bili nezaobilazan dodatak, dok su građani već odjećom nagovještavali dolazak jeseni.

Grad je vrvio i turistima i lokalcima, a posebno su se istaknule dame koje su se, unatoč kišnim uvjetima, sredile za šetnju. Neke su odabrale elegantne haljine, dok su druge zablistale u košuljama u jarkim bojama.