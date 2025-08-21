Srbin na Rujevici snimljen u nesvakidašnoj pozi: Pazite što se događalo na utakmici Rijeke i PAOK-a

Rijeka na Rujevici u četvrtak navečer protiv PAOK-a igra prvu utakmicu play-offa Europske lige i nakon prvog poluvremena vodi 1:0 zahvaljujući pogotku Menala.

Susret se igra na punom stadionu i vlada sjajna atmosfera, a na terenu je jako borbeno.

Rijeka se sjajno predstavila u prvih 45 minuta i odigrala možda i najbolje do sada u ovoj sezoni.

Bolji iz dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Europske lige, a poraženi će u grupnu fazu Konferencijske lige. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL.