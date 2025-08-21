Pogledajte sve žene koje su osvojile Ronalda prije zaručnice Georgine

Cristiano Ronaldo (40), poznat po nogometnim uspjesima, privlačio je i pažnju medija kroz svoj privatni život.

Njegove rane veze uključuju brazilske manekenke Jordanu Jardel i španjolsku Merche Romero, zatim kratke romanse s Gemmom Atkinson i Nereidom Gallardo. Njegova najduža veza prije Georgine bila je sa supermodelom Irinom Shayk (2010.–2015.).

Od 2016. godine u životu mu je Georgina Rodríguez, s kojom ima obitelj i koja mu je donijela stabilnost. Nakon devet godina veze, par je u kolovozu 2025. objavio zaruke, potvrdivši svoju dugogodišnju ljubav.

Pogledajte u fotogaleriji kako se mijenjao ljubavni život nogometne zvijezde: od mladenačkih romansi, kratkih veza s poznatim ljepoticama, do dugogodišnje ljubavi i obiteljske sreće s Georginom.