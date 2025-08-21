Poplave u susjedstvu: Ulice se pretvorile u rijeke, bujice već odnijele jedan život

Italija se suočava s katastrofalnim poplavama, mostovi se ruše pod jakim pljuskovima, a ulice Sicilije pretvaraju se u rijeke, a meteorolozi tek najavljuju nagore, piše The Sun.

Matteo Ciurca (40) poginuo je u rijeci Crisa u Leonforteu dok je išao hraniti svoje pse.

Gradonačelnik Leonfortea Piero Livolsi rekao je da je njegova smrt posljedica "vodene bombe" koja je prošla kroz regiju.

⛈️Nella notte crollata una parte del Piazzale Ferdinando Terenzi a Guarcino, in Provincia di Frosinone, a causa del forte passaggio temporalesco che ha colpito Viterbese, Romano e Ciociaria. Video di Anagnia. pic.twitter.com/X3aW6MLmf3 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2025

Dvije osobe su čak morale izaći kroz prozore svojih automobila i skočiti na krov kako ih rijeka ne bi odnijela u utorak.

Jedno od najteže pogođenih područja bio je Randazzo. Most San Giuliano već se početkom tjedna urušio, zbog čega su vozila ostala zaglavljena.

Mnogi od 8000 prestravljenih mještana Randazza morali su gaziti kroz vodu do koljena kako bi izbjegli oluju.

Veliki dio Italije bori se s nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Venecija je najteže pogođena poplavama, a zatim općine Spinea, Mirano, Mestre i Marghera. Vatrogasci pomažu u čišćenju podruma i barikadiranju kuća na nižim katovima kako bi se izbjegla ozbiljna šteta od vode.

Grad Viterbo pogodila je snažna oluja koja je donijela tuču, pljuskove i jake vjetrove. U gradu je više puta nestajalo struje.

Na Sardiniji je obalna straža Oristano spasila pet osoba s broda, uključujući djevojčicu, u moru kod Pistisa.

Vlasti diljem zemlje proglasile su narančasto upozorenje za visoki rizik u pet odvojenih regija od danas poslijepodne. Temperature se naglo pale na 22 stupnja.

Uzburkana crna voda slijeva se niz Frejus - tunel koji povezuje Francusku i Italiju.

Spasioci bespomoćno promatraju kako su cijele ulice potopljene u blatnjavoj poplavnoj vodi.