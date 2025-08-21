Sandra Perković disk je zamijenila štiklama, a sportske terene luksuznim resortima

Sandra Perković rođena je 21. lipnja 1990. godine u Zagrebu. Profesionalna je hrvatska atletičarka, specijalizirana za bacanje diska. Dvostruka je olimpijska pobjednica, osvojila je zlato na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016. godine, a također je višestruka svjetska i europska prvakinja u bacanju diska. Njezin osobni rekord iznosi 71,41 metar, što je jedan od najboljih rezultata u povijesti te discipline. Na svom Instagram profilu često se zna pohvaliti upečatljivim modnim kombinacijama te putovanjima i odmorima u luksuznim resortima.