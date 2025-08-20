KAKAV GLAMUR! /

Ne zna se tko je više oduševio: Zvijezde zasjale na crvenom tepihu u Sarajevu

Ne zna se tko je više oduševio: Zvijezde zasjale na crvenom tepihu u Sarajevu
Foto: Armin Durgut/pixsell
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Crveni tepih šestog dana 31.Sarajevo Film Festivala nije podbacio kad je riječ o glamuroznim izdanjima. Brojne zvijezde prošetale su u elegantnim odijelima i očaravajućim haljinama, pokazavši da imaju izuzetan ukus u modu. Na festivalu se mogu vidjeti brojni celebrityji sa svjetske te regionalne scene, ali i modni znalci. 

Na crvenom tepihu pozirali su i neki slavni Hrvati poput glumca Slavka Sobina, redatelja Nebojše Slijepčevića i voditeljice te pjevačice Ide Prester.

Zavirite u galeriju i pogledajte spektakularna izdanja na crvenom tepihu slavnog festivala!

POGLEDAJTE VIDEO: Proslavila se glumeći u 'Kako je Harry upoznao Sally' pa u Sarajevu poslala snažnu poruku: 'Izbjegavali ste metke'

20.8.2025.
22:09
Hot.hr
Armin Durgut/pixsell
Sarajevo Film FestivalSlavko SobinIda PresterNebojša SlijepčevićCrveni TepihIzdanja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV GLAMUR! /
Ne zna se tko je više oduševio: Zvijezde zasjale na crvenom tepihu u Sarajevu