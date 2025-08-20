Ne zna se tko je više oduševio: Zvijezde zasjale na crvenom tepihu u Sarajevu

Crveni tepih šestog dana 31.Sarajevo Film Festivala nije podbacio kad je riječ o glamuroznim izdanjima. Brojne zvijezde prošetale su u elegantnim odijelima i očaravajućim haljinama, pokazavši da imaju izuzetan ukus u modu. Na festivalu se mogu vidjeti brojni celebrityji sa svjetske te regionalne scene, ali i modni znalci.

Na crvenom tepihu pozirali su i neki slavni Hrvati poput glumca Slavka Sobina, redatelja Nebojše Slijepčevića i voditeljice te pjevačice Ide Prester.

Zavirite u galeriju i pogledajte spektakularna izdanja na crvenom tepihu slavnog festivala!

