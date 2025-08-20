Kontroverzna zastava na Marakani izazvala reakcije: Navijači s Cipra pokazali gdje su došli...

Pafos je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1. Ciparski klub je u Beogradu poveo već nakon 38 sekundi susreta lijepim golom Joaoa Correie sa 20-tak metara.

Novi šok za domaćine je uslijedio u 29. minuti. Kostas Pileas je ubacio s lijeve strane, a Bruno Felipe zabio za 2-0. Međutim, pogodak je nakon VAR pregled poništen jer je Bruno igrao rukom.

Ciprani su u 52. minuti ipak povećali prednost. Timi Elšnik je skrivio jedanaesterac igrajući rukom, a Pepe je bio siguran s bijele točke.

Šest minuta kasnije i domaćin je dobio kazneni udarac nakon što je rukom igrao i Bruno. Bruno Duarte je pucao, Neofytos Michail je obranio, ali je Duarte pospremio odbijanac u mrežu.

U 76. minuti španjolski sudac Alejandro Hernandez Hernandez je dosudio još jedan kazneni udarac za beogradski klub, međutim nakon pregleda snimke promijenio je odluku. Lopta je igrača Pafosa pogodila u leđa, a ne u ruku.

Hrvatski reprezentativac Mislav Oršić zaigrao je za goste od 84. minute, dok je još jedan bivši igrač zagrebačkog Dinama Ivan Šunjić igrao cijeli susret.

Ono što je svima zapalo za oko je zastava na kojoj piše "Nema predaje" na čirilici i prikazuje teritorij Kosova.

